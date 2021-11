Grosse vague d’IPO en vue dans le secteur des véhicules électriques...

Si l'on en croit Bank of America (BofA), nous sommes aujourd’hui aux prémices d’une vague de plusieurs milliards de dollars sur laquelle les investisseurs pourront surfer jusqu’en 2023. Selon Patrick Steinemann, co-responsable du Global Mobility Group Investment Banking chez Bank of America, la hausse des investissements dans le secteur des véhicules électriques devrait, en effet, conduire à de nombreuses introductions en bourse .

Le précédent Rivian

Un exemple récent vient crédibiliser les prédictions de la banque américaine. La plus grosse IPO de cette année revient au groupe américain Rivian qui fabrique, justement, des pick-ups, SUV et camionnettes électriques.

Il faut dire que les fabricants de véhicules électriques sont devenus les chouchous des investisseurs depuis l’année dernière . Leurs titres ont ainsi générés d’impressionnants rallyes boursiers. Tesla, la vedette du secteur, a presque doublé de valeur boursière au cours de l'année écoulée et des milliards ont été levés, via des introductions en bourse et des ventes d’actions ultérieures.

Certains constructeurs traditionnels sortent de leur giron leur filiale électrique, afin de les introduire séparément sur les marchés boursiers. La filiale électrique de Volvo, Polestar a ainsi annoncé, plus tôt cette année, son intention d'entrée à la Bourse de New York, début 2022. La valorisation du constructeur suédois de voitures électriques, bien plus petite que son entreprise mère, est prévue autour des 20 milliards de dollars, soit bien plus que la valorisation de Volvo lors de sa propre IPO en octobre dernier, tout un symbole...