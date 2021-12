"Il faudra se montrer réactif sur les marchés en 2022"

"En dépit d’une exposition élevée sur les marchés boursiers, les investisseurs ne manquent pas d’optimisme démesuré à l’heure actuelle", constate Olivier de Berranger, directeur de la gestion d’actifs chez La Financière de l’Échiquier. "Dans l’ensemble, je reste globalement optimiste pour l’année 2022 , avec une croissance économique qui va rester élevée et une inflation qui ne devrait pas déraper."

Croissance bénéficiaire

Olivier de Berranger estime cette hausse possible durant les 12 prochains mois.

"En outre, nous avons également un important réservoir d’épargne, qui pourrait amener des surprises positives au niveau de l’activité économique", ajoute Olivier de Berranger qui pointe également quelques facteurs de risque qui pourraient venir semer le doute sur les marchés financiers, comme les soubresauts du coronavirus, les conséquences du Brexit ou les tensions entre la Chine et les États-Unis.

À l’inverse, l’inflation ne devrait pas spécialement constituer un problème majeur . "Je m’attends à une fixation sur un niveau plus élevé que par le passé, mais pas à une explosion de la croissance des prix. Cette inflation va toutefois rendre plus inconfortable la position des grandes banques centrales ." Il s’attend à une ou deux hausses de taux pour la Réserve Fédérale américaine durant l’année 2022, un mouvement qui est encore loin de pouvoir s’amorcer en Europe. "Dans ce contexte, le dollar devrait avoir tendance à s’apprécier face à l’euro."

Inflation contrôlée

Au niveau de la stratégie d’investissement, il privilégie actuellement les liquidités ainsi que les sociétés de qualité qui ont la capacité de relever leur prix et compenser les pressions inflationnistes. "Sur le versant obligataire, nous privilégions les obligations convertibles et la dette bancaire subordonnée . Le manque d’alternatives par rapport aux actions va rester au cœur de la stratégie d’investissement."

"Je m’attends également à une poursuite de la rotation entre les différents styles. Durant l’année qui s’est écoulée, nous avons ainsi eu cinq différentes phases qui ont été d’une violence rare, et dans ce contexte, nous avons adopté une approche relativement équilibrée entre la croissance et la "value" dans notre portefeuille d’actions." Il détient une proportion élevée de liquidités, afin de profiter des mouvements de vente. "Tout mouvement baissier sera toutefois de courte durée, avec un rebond qui sera tout aussi rapide. Il faudra être particulièrement réactif en 2022."