L'année des "meme stocks", un film sans happy end

Cette année, de petits investisseurs révoltés ont créé un feu d'artifice avec leurs raids orchestrés sur les actions spéculatives appelées "meme stocks". "C'est une histoire extraordinaire, mais pas une révolution. Les bénéfices continuent de couler dans les poches les plus profondes."

L'année 2021 restera dans les mémoires comme celle qui a vu de petits investisseurs propulser vers des sommets les cours d'entreprises en difficulté comme GameStop et AMC, faisant ainsi leur apparition sur le radar des professionnels de la finance. Pour Spencer Jakab, qui suit les marchés pour le quotidien américain "The Wall Street Journal", une question de son fils a fait tilt.

"Lorsque [mon fils] m'a expliqué qu'un de ses amis avait acheté des actions de GameStop et ne comptait les vendre sous aucun prétexte, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'unique." Spencer Jakab Journaliste au Wall Street Journal

"J'avais déjà entendu parler du forum de discussion WallStreetBets sur Reddit, mais je pensais qu'il s'agissait d'un phénomène marginal qui ne méritait pas qu'on s'y attarde", explique Jakab. "Jusqu'à ce que mon fils me demande si j'avais écrit un article sur GameStop. ‘Pourquoi?’ lui ai-je demandé. C'était une chaîne de jeux vidéo en pleine déroute. Mais lorsqu'il m'a expliqué qu'un de ses amis avait acheté des actions de GameStop et ne comptait les vendre sous aucun prétexte, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'unique."

David contre Goliath

Ce qui a suivi fut une semaine hallucinante où une armée entière de petits investisseurs s'est mobilisée via les réseaux sociaux pour mettre à genoux de puissants fonds spéculatifs.

Ces fonds avaient spéculé massivement sur une baisse de cours de GameStop en "shortant" l'action, mais ont vu leurs pertes s'accumuler lorsque les "Reddit traders" – ils ont été baptisés du nom de leur canal de communication préféré – ont décidé de faire monter le cours. La véritable tête d'affiche fut le fonds spéculatif Melvin Capital, qui a encaissé une perte de plusieurs milliards de dollars et a dû être sauvé par Wall Street fin janvier.

Cela vous fait penser à un scénario de film de type "David contre Goliath"? Les droits cinématographiques ont déjà été vendus. Ben Mezrich, qui a écrit le livre sur lequel s'est basé le film sur Facebook "The Social Network", a conclu un accord avec un studio de Hollywood quelques semaines à peine après la saga GameStop.

Révolutionnaire...

Son livre – écrit à la hâte – a été publié cet automne. Il s'agit d'une histoire sur une guerre entre les requins de Wall Street et ceux que l'on appelle les "retail losers" qui envoient des émojis de colère à partir de leur fauteuil. Ces émojis viraux – à l'instar des photos avec des légendes amusantes – sont un des outils favoris des Reddit traders.

Le rôle de David a été confié à Keith Gill, alias Roaring Kitty ou DeepFuckingValue (DFV), un fanatique de jeux qui, du fond de sa cave, a tenté de convaincre une foule de followers via des vidéos YouTube et des posts Reddit de mettre un turbo sur le cours des actions GameStop. Avec un succès inattendu. L'investissement de départ de Gill de 53.000 dollars a presque atteint la somme astronomique de 50 millions de dollars.

50 millions de dollars L'investisseur Keith Gill, à l'origine de la folie des meme stocks, a vu son investissement de 53.000 dollars atteindre 50 millions.

Dans le scénario hollywoodien de Mezrich, on parle d'une version millenials de la Révolution française, animée par une aversion idéologique pour les institutions de Wall Street qui veulent tout plier à leur volonté. Si les Reddit traders doivent perdre de l'argent pour battre les "connards de Wall Street", comme l'a posté quelqu'un, alors qu'il en soit ainsi. Les messages parfois racistes et antisémites que l'on découvre dans les forums semblent faire partie intégrante de cet esprit révolutionnaire.

... pas Révolution

Jakab qui, le mois prochain, devrait publier son propre livre sur la révolte Reddit, n'adhère pas à la vision idyllique de Mezrich d'un mouvement d'investisseurs populistes. "Il est certainement révolutionnaire que des investisseurs amateurs se mesurent aux professionnels et remportent la partie", reconnaît-il. "Grâce aux technologies comme l'app d'investissement Robinhood, les particuliers peuvent investir avec moins de 100 dollars. Si vous ajoutez la puissance de feu des réseaux sociaux, ils peuvent provoquer de véritables tsunamis sur les marchés. Si cela continue à se produire régulièrement, les grands gestionnaires patrimoniaux seront plus vulnérables aux mouvements issus d'internet."

"Mais le qualificatif 'révolutionnaire' ne signifie pas qu'il s'agisse d'une révolution", nuance Jakab, dont le livre ne porte pas par hasard le titre "The Revolution That Wasn't" (La révolution qui n'a pas eu lieu). "Si vous regardez attentivement, il s'agit d'une variation d'un phénomène sur lequel j'ai souvent écrit: lorsque les investisseurs particuliers deviennent trop sûrs d'eux-mêmes, les choses tournent mal. Les investisseurs inexpérimentés qui se rencontrent sur internet et sont persuadés de pouvoir tromper Wall Street, se trompent eux-mêmes. C'est typique d'un marché haussier tel que celui que nous avons connu ces dernières années. Les investisseurs restent sourds aux mises en garde."

Correction boursière

28 milliards de dollars En juin, les investisseurs particuliers ont acheté pour près de 28 milliards de dollars d’actions et d'ETF américains, soit davantage que pendant le mois un peu fou de janvier.

D'autres observateurs considèrent l'euphorie des petits investisseurs comme le signe typique de l'imminence d'une correction boursière. "Une des caractéristiques des marchés haussiers est que les investisseurs particuliers arrivent trop tard", a récemment déclaré Ruchir Sharma, stratège en chef de Morgan Stanley Investment Management, dans le quotidien "The Financial Times".

En juin, si l'on en croit les chiffres de Vanda Research, les investisseurs particuliers ont acheté pour près de 28 milliards de dollars d'actions et d'ETF (fonds répliquant un indice, NDLR) américains, soit davantage que pendant le mois un peu fou de janvier dernier.

Au même moment, les initiés – c'est-à-dire le management des entreprises – se remplissent les poches en vendant leurs actions. "Les initiés ont tendance à vendre au moment du pic", souligne Sharma, pour mettre en évidence leur différence par rapport aux petits investisseurs. "Si le marché plonge, le fait de découvrir que les CEO ont réduit à temps leurs risques ne fera que renforcer la colère des investisseurs qui ne l'ont pas fait."

Jeunes investisseurs

Il poursuit: "Cela rend la situation politiquement explosive, avec les pouvoirs publics et les banquiers centraux – dont les incitants massifs ont stimulé les marchés financiers – qui risquent de devoir essuyer une tempête de critiques au moment où le marché se retournera."

"De plus, les jeunes investisseurs pourraient perdre leurs illusions envers les marchés d'actions", ajoute Jakab, alors que les investissements traditionnels – loin de toute forme de spéculation – peuvent les aider à se constituer une réserve bienvenue pour leur pension. Le problème se situe au niveau de la mentalité qui prévaut chez les Reddit traders, avec comme devise le désormais célèbre YOLO – You Only Live Once – qui les pousse à investir toutes leurs économies dans une seule action pour laquelle ils ont vu passer un meme amusant.

"Les jeunes investisseurs pourraient perdre leurs illusions envers les marchés d’actions" Spencer Jakab Journaliste au Wall Street Journal

Jakab explique ce phénomène par les émotions provoquées par la révolte Reddit. "Leurs motivations sont légion. Une grande partie d'entre eux participent à ce mouvement dans l'espoir d'engranger des bénéfices rapides. Il y a aussi une minorité nihiliste qui se moque de perdre de l'argent: ils cherchent à détruire, par aversion pour un système qui les laisse sur le bord du chemin. Ils voient les inégalités augmenter, font face à des emprunts étudiants très chers et ne peuvent s'appuyer que sur un filet social très limité, du moins aux États-Unis. Ils constatent qu'il est difficile d'économiser un montant important, ce qui les pousse à prendre des risques pour se constituer un patrimoine, soit via les crypto-devises, soit via les meme stocks".

Lire aussi Qui sont les traders derrière le phénomène GameStop?

Spirale

Entre-temps, l'engouement commence à s'essouffler. Ces dernières semaines, les meme stocks se sont retrouvés sous pression, comme d’autres segments spéculatifs du marché. La déferlante du variant Omicron et le resserrement monétaire annoncé par la banque centrale américaine provoquent de la nervosité sur les marchés financiers. Les actifs risqués en sont les premières victimes.

Cela n'empêche pas que les chouchous comme GameStop et AMC continuent à afficher des plus-values impressionnantes de respectivement 800 et 1.300%, même si les cours se situent aujourd’hui 50% en dessous de leur niveau du début de l'année.

"Ils constatent qu'il est difficile d'économiser un montant important, ce qui les pousse à prendre des risques pour se constituer un patrimoine, soit via les crypto-devises, soit via les meme stocks." Spencer Jakab Journaliste au Wall Street Journal

Cela n'aide pas que les "shorters" (vendeurs à découvert, NDLR) osent jeter leur dévolu sur les meme stocks après avoir bu le bouillon suite au "short squeeze"(liquidation forcée des positions courtes) organisé par la légion Reddit. Un shorter spécule sur une baisse des cours en empruntant une action et en la revendant immédiatement, en espérant pouvoir la racheter plus tard à un prix moins élevé.

Mais si le cours est impitoyablement poussé à la hausse, les shorters sont obligés de limiter leurs pertes en rachetant l'action avant qu'elle ne soit encore plus chère. Cette réaction provoque une spirale, car leurs achats poussent également les cours vers le haut, ce qui met de plus en plus de shorters en difficulté.

"Après le ‘squeeze GameStop’, de nombreux vendeurs à découvert ont pris du recul au début de l'année pour évaluer la situation, mais depuis le troisième trimestre, ils se sont à nouveau jetés sur les meme stocks populaires", explique Ivan Cosovic, fondateur de Breakout Point. Son entreprise de données s'est d'abord concentrée sur les positions de vendeurs à découvert. Fin 2020, elle a élargi ses activités au suivi des actions populaires auprès des particuliers, en passant au crible ce qui se passait sur les réseaux sociaux comme WallStreetBets et Twitter.

Lire aussi Les réseaux sociaux, la nouvelle boule de cristal des marchés financiers

Armée Reddit

Désormais, Breakout Point offre également des outils permettant de surveiller l'armée Reddit. "Alors qu'auparavant les investisseurs particuliers étaient considérés comme insignifiants, ils ont aujourd’hui atteint une masse critique grâce à Robinhood et aux réseaux sociaux. Vous pouvez les considérer comme un fonds spéculatif public gérant des milliards de dollars et dont vous pouvez suivre les activités en temps réel", poursuit Cosovic.

Les investisseurs professionnels peuvent utiliser ces informations pour surfer sur les vagues provoquées par les Reddit traders, mais aussi pour se couvrir contre de nouveaux short squeeze. "Personne ne veut être le prochain Melvin Capital", explique Cosovic.

"La frontière entre l’investissement et le pari, entre la bourse et le casino, est de plus en plus floue." Ivan Cosovic Fondateur de Breakout Point

Breakout Point suit les récits qui occupent les investisseurs Reddit. Les ventes à découvert restent un sujet populaire, même si les fonds spéculatifs font attention à ne pas se faire prendre la main dans le sac en shortant des actions d'entreprises relativement petites, car cela représenterait une cible trop facile pour l'armée Reddit. Parmi les autres récits, on trouve les cryptodevises, les introductions en bourse, les constructeurs de voitures électriques, les actions en chute libre, les actions de producteurs de vaccins et les actions liées aux NFT (Non Fungible Tokens), ces objets digitaux greffés sur la technologie de la blockchain.

L'expert ne cache pas son pessimisme. "La frontière entre l'investissement et le pari, entre la bourse et le casino, est de plus en plus floue. Les nouvelles technologies permettent plus facilement que jamais de perdre de l'argent. C'est dommage, car grâce à une innovation comme les fonds indiciels, il est meilleur marché et plus facile que jamais d'investir dans l'ensemble du marché boursier." La démocratisation autoproclamée que Robinhood souhaite apporter avec son application accessible et la gratuité des transactions a donc un côté sombre.

Gros lots

Si l'on en croit Jakab, le seul bénéfice de cette soi-disant révolution revient à Wall Street, qui profite des erreurs des investisseurs particuliers inexpérimentés et des fluctuations de cours un peu folles que ces derniers provoquent. Profitent également de cet afflux de nouveaux investisseurs, non seulement des acteurs comme Robinhood et le "market maker" Citadel Securities – qui aide à exécuter les ordres de Robinhood – mais aussi "les managers de certaines entreprises liées à ces meme stocks, qui ont remporté le gros lot. Alors qu'ils continuent à gérer une société déficitaire, ils engrangent soudain des millions de dollars", conclut Jakab.

35 millions de dollars Le montant empoché par le CEO d'AMC via la vente de ses actions après l'envolée du cours.

Un exemple frappant est Adam Aron, CEO d'AMC. L'an dernier, la chaîne de cinémas s'est retrouvée au bord de la faillite et est, avec GameStop, l'une des actions les plus populaires auprès de l'armée Reddit. Grâce à une hausse du cours de 1.900% depuis le début de l'année jusqu'en novembre, Aron a pu vendre des actions AMC pour 25 millions de dollars. Un peu plus tard, il a revendu l'équivalent de 10 millions de dollars d'actions, une pilule amère pour les Reddit traders qui refusent de prendre leur bénéfice et qui voient le cours baisser à cause des ventes massives d'Aron.

L'entreprise a également profité du coup de pouce inespéré dont a bénéficié son cours de bourse pour lever des capitaux et émettre de nouvelles actions, tout en prévenant les acheteurs en toute honnêteté qu'ils étaient susceptibles de perdre la totalité de leur apport. Mais les investisseurs sont restés sourds à cette mise en garde et toutes les actions ont trouvé acquéreur en une seule journée.

Entre-temps, l'empreinte des troupes Reddit s'est étendue aux grandes sociétés comme Apple qui, ces dernières semaines, a fait l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux. L'action a récemment connu d'étranges soubresauts, que les observateurs attribuent à l'énorme volume d'échanges d'options sur Apple.

Les options sont une façon spéculative de miser sur les fluctuations et elles sont de plus en plus utilisées par les petits investisseurs. Il faut s'attendre à ce que les investisseurs professionnels sautent dans le train, amplifiant ainsi les mouvements de l'action Apple.