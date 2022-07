Inflation galopante, resserrement monétaire, guerre en Ukraine, reconfinements en Chine et craintes de récession: l’année 2022 a déjà suscité de fortes secousses sur les marchés. L’occasion de faire le point sur les secteurs qui en profitent et ceux qui accusent le coup. En commençant par l'énergie et la consommation de base (1/4).