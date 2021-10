L'horizon s'est assombri pour Colruyt au sein du Bel 20

Les cours des composantes de l'indice Bel 20 ont reculé en moyenne de 0,7% depuis la mi-septembre. Les amplitudes ont toutefois été importantes pour de nombreuses valeurs, avec notamment des reculs de 13% chez Colruyt et de 12% chez Melexis . Dans le même temps, KBC a progressé de 11% et UCB de 8%. Dans l'ensemble, les valeurs en baisse ont légèrement dominé les titres en hausse, à raison de 11 contre 9.

Du côté des objectifs moyens , les baisses et les hausses ont été parfaitement équilibrées (10 contre 10), avec des amplitudes négatives qui ont toutefois été plus importantes, notamment chez Colruyt (-5%), Galapagos (-5%) ou chez AB InBev (-3%). Dans l'ensemble, les objectifs moyens se sont repliés de 0,3%.

Le potentiel moyen des composantes du Bel 20 s'est donc légèrement amélioré, et est passé de 10,8 vers 11,3% depuis la mi-septembre, avec des potentiels qui restent significatifs chez Telenet (34%), AB Inbev (33%) ou encore Galapagos (27%). En dépit du potentiel moyen élevé, pas moins de cinq valeurs cotent encore avec une prime par rapport à leur objectif moyen : Elia , KBC , Sofina , Umicore et WDP .

Gagnants et perdants

Tendance négative également pour Colruyt , qui a subi des baisses d'objectifs chez Degroof Petercam, HSBC ou Kepler Cheuvreux, suite à l'annonce d'une alerte sur les résultats futurs, à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires. La direction a notamment mis en avant la hausse des coûts, une pression concurrentielle toujours plus forte, et une visibilité qui a, dès lors, tendance à se dégrader.

KBC a été bien entouré, avec des révisions qui ont été généralement orientées à la hausse, avec des hausses d'objectifs chez JP Morgan Cazenove et SocGen, tandis que Kepler Cheuvreux faisait grimper son avis en position d'achat. Ces révisions sont notamment liées à l'attente d'une hausse des taux d'intérêts sur le marché tchèque.

Autres Avis

Argenx a reçu un premier avis favorable de Jefferies, l'analyste soulignant les qualités de la plateforme technologique et le leadership dans plusieurs maladies auto-immunes.

Elia a été descendu en position neutre chez Kepler Cheuvreux, en estimant que la valorisation n'est plus à l'ordre du jour, et qu'il faudra désormais attendre un point d'entrée plus attractif.