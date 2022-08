"Le marché méjuge totalement le potentiel de transformation d'Agfa"

Degroof Petercam à l'achat

"Avec cette opération, Agfa-Gevaert est en mesure de se débarrasser de sa division la plus difficile à gérer active sur un marché structurellement en déclin et qui a souffert pendant de nombreuses années d'une base de coûts trop élevée" souligne Kris Kippers de Degroof Petercam . Grâce à cette vente, Agfa 2.0 est enfin en train de voir le jour, ajoute l’analyste qui passe à l’achat sur la valeur avec un objectif de cours de 5 euros.

La division Offset qui compte 1.700 collaborateurs et est présente dans 75 pays à travers le monde est la plus importante des quatre qui composent le groupe . L’an dernier, elle a généré un chiffre d’affaires en hausse de 6,3% à 748 millions d’euros sur un total de 1,76 milliard (+3%). Mais, avec un ebitda de 12,4 millions, sa marge est la plus faible (1,7%) pour un total de 5,9% au niveau d’Agfa. À l’issue du premier semestre 2022, la situation s’est quelque peu améliorée, la marge de l’Offset (5,7%) étant en ligne avec celle du groupe.

Agfa 2.0

De son côté, Guy Sips de KBC Securities ("acheter"; 4,9 euros) qui, pas plus tard que dans L’Echo de samedi dernier, reprenait Agfa dans ses cinq actions préférées estime que le marché méjuge totalement le potentiel de la transformation d’Agfa. "Cette transaction prouve que les actions de transformation sont sur la bonne voie et devraient apporter plus d'agilité et simplifier davantage les opérations d'Agfa. Elles lui permettront également de réduire davantage ses coûts à partir de 2023."