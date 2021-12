Les 20 actions favorites de KBC Securities pour 2022

KBC Securities a dévoilé sa sélection d'actions du Benelux qui devraient se démarquer l'an prochain. On y compte onze poids lourds de la cote.

En 2021, quelque 27 changements ont ainsi été opérés. Avec un certain succès puisque la sélection du broker a surperformé le Bel 20 et l’AEX de 3,1% en moyenne.

La pandémie et les défensives

Le nouvelle liste compte 11 poids lourds (en termes de capitalisation boursière) et 9 sociétés plus modestes.

Bien évidemment, la pandémie sera encore au centre des inquiétudes . Si des mesures de restriction pèsent sur certaines valeurs, KBC estime que l’amplitude du phénomène va se réduire à mesure que la science et les connaissances progresseront. En conséquence, ils épinglent Kinepolis (objectif de cours de 70 euros) et AB InBev (80 euros) .

"On a assisté à des manœuvres de rachat audacieuses de la part de grands fonds de capital-investissement qui se sont attaqués à des actifs sous-évalués."

D’un point de vue défensif, et compte tenu du fait que la Fed va commencer à réduire progressivement le flux de liquidités (tapering) qui a poussé les marchés de sommets en sommets alors que, dans le même temps, notre économie est confrontée à des défis comme l’inflation, le covid et le climat, le broker conseille les titres suivants: Ahold Delhaize (32 euros) , Care Property Invest (38 euros) , GBL (118 euros) et UCB (120 euros) .