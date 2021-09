Les 5 actions préférées de Philip Bold

Philip Bold est gestionnaire de portefeuilles chez Ethenea Independent Investors. Ses cinq actions préférées sont Salesforce, hGears, Planet Fitness, Vontier et Paylocity.

1) Salesforce

Salesforce.com est le pionnier du modèle de livraison SaaS (Software as a Service) qui a ouvert la voie à l'industrie du logiciel d'aujourd'hui. L'entreprise ne cesse d'étendre son marché total potentiel, entre autres, par le biais d' acquisitions . Bien que sa dernière acquisition en date, celle de Slack Technologies , ait suscité une certaine désapprobation, Salesforce possède un héritage de croissance inorganique créatrice de valeur. La société devrait bientôt convaincre ses détracteurs quant à la proposition de valeur de Slack – potentiellement lors de sa conférence Dreamforce, fin septembre.

2) hGears

HGears est le leader européen des engrenages haute précision utilisés sur les vélos et véhicules électriques , ainsi que dans d'autres applications industrielles. En 2020, près d'un vélo électrique sur deux vendu en Europe était équipé de composants fabriqués par hGears. Avec le profit de son introduction en bourse en mai dernier , l'entreprise va augmenter sa capacité de production pour renforcer sa position concurrentielle. Les segments de marché de hGears sont portés par le gratin des tendances structurelles: la transformation verte, l'urbanisation et la démographie.

3) Planet Fitness

Planet Fitness exploite une chaîne de salles de sport , principalement aux États-Unis. Grâce à un modèle de croissance solide reposant sur un système de franchises et à sa mission consistant à "démocratiser le fitness", la société gagne en parts de marché . Durement touchée par la pandémie, son récent rapport trimestriel a montré des signes encourageants de reprise. Si un rétablissement complet ne se fera que progressivement, Planet Fitness est bien placée pour tirer parti des tendances à long terme en matière de santé et de bien-être , ainsi que de la consolidation attendue dans le secteur.

4) Vontier

Vontier , une entreprise industrielle américaine, fait partie de la catégorie qu'on appelle "cash compounder" . La société acquiert des entreprises qui présentent des avantages concurrentiels, accroît leurs marges opérationnelles et réinvestit les flux de trésorerie pour poursuivre sa croissance inorganique. Il s'agit d'une spin-off de Fortive (un autre cash compounder américain) qui se concentre sur les technologies de la mobilité , notamment les systèmes de points de vente dans les stations-service, le suivi GPS et les infrastructures de recharge des véhicules électriques.

5) Paylocity

Paylocity offre une exposition à la reprise post-pandémie de l'emploi aux États-Unis. Il s'agit d'un fournisseur de logiciels de gestion de ressources humaines et de rémunération (HCM) basés sur le cloud qui facturent en fonction du nombre d'employés. L'entreprise se développe et gagne des parts de marché sur les anciens fournisseurs de solutions HCM, en intégrant régulièrement de nouveaux modules et en se lançant dans des segments adjacents. Paylocity conjugue une croissance de chiffre d'affaires d'un innovateur technologique récent avec un profil de marge d'une société SaaS déjà mature.