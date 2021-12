"Les actions peuvent encore monter de 7 à 10%"

Pour l'année 2022, les spécialistes de la Deutsche Bank s'attendent à une croissance économique soutenue , avec des tensions inflationnistes qui vont se marquer aux États-Unis et un arrêt progressif des politiques monétaires accommodantes qui ont été le quotidien des investisseurs depuis plusieurs années.

Retour de l'Europe

Head of Investment Advice chez Deutsche Bank

"Après avoir été à la traîne des États-Unis pendant plusieurs années, l'Europe devrait afficher une croissance économique plus rapide"

"Après avoir été à la traîne des États-Unis pendant plusieurs années, l'Europe devrait afficher une croissance économique plus rapide ". Dès lors, Wim D'Haese, Head of Investment Advice chez Deutsche Bank, s'attend à ce que la progression du dollar face à l'euro se renverse dans le courant de l'année prochaine lorsque l'écart d'activité économique va commencer à se marquer en faveur de l'Europe.

Pour les actions, les valorisations restent sur des multiples élevés, notamment aux États-Unis. "Le contexte de répression financière va se poursuivre pendant encore un bon moment, de sorte que la valorisation des marchés boursiers devrait se maintenir sur les niveaux actuels. Dans le même temps, la croissance des résultats au niveau global va se normaliser en 2022 et 2023 autour de 8 à 9%".

Pas d'alternative

Head of Investment Advice chez Deutsche Bank

"Les secteurs impactés positivement par la hausse des taux doivent trouver une place dans les portefeuilles, de même que les industrielles pour leur exposition sur la croissance économique, et la croissance de qualité dans la technologie et les soins de santé."

Cette progression des résultats devrait constituer le principal moteur de performance pour les marchés boursiers en 2022, soit entre 7 et 10%. Wim D'Haese indique également que les actions sont la seule classe d'actifs liquides qui peut avoir une bonne protection naturelle contre l'inflation. "Les secteurs impactés positivement par la hausse des taux doivent trouver une place dans les portefeuilles, de même que les industrielles pour leur exposition sur la croissance économique, et la croissance de qualité dans la technologie et les soins de santé."