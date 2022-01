Les cinq actions belges les plus "shortées"

Depuis quelques semaines, on vous a largement gâtés en vous présentant, sous différents aspects, les actions belges qui ont le plus la cote auprès des professionnels pour le millésime qui vient de débuter.

Et voici, aujourd’hui, l’autre versant, moins guilleret, qu’il ne faut pas négliger non plus, et qui rassemble les valeurs sur lesquelles les spéculateurs à la baisse misent le plus.