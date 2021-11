Les marchés paniquent face au nouveau variant du Covid

Les bourses mondiales ont lâché prise devant la menace d’un nouveau variant du coronavirus. Le secteur du voyage, les prix du pétrole et les taux obligataires ont lourdement chuté.

La découverte d’un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud n’a pas manqué d’affoler les marchés financiers ce vendredi aux quatre coins du monde. Dans la foulée des places asiatiques, les bourses européennes ont toutes piqué du nez, enregistrant à la clôture des reculs de 2,61% pour l’indice Bel20 et même de plus de 4% pour le Dax et le Cac40, l’indice paneuropéen Stoxx 600 affichant pour sa part un repli de 3,67%. Même chose à Wall Street, où la séance écourtée de ce lendemain de Thanksgiving évolue actuellement sur des baisses de près de 3% pour l’indice Dow Jones et plus de 2% pour le Nasdaq.

-3,67% L''indice paneuropéen Stoxx 600 a lâché 3,69% sur la séance.

Le mouvement de panique s’observe d’ailleurs bien au-delà des seuls marchés d’actions, avec un plongeon impressionnant des prix du pétrole sur le marché des matières premières et une chute des rendements obligataires sur le marché de la dette.

Rotation sectorielle

Ce sont sans surprise les actions liées au secteur du tourisme et du transport qui ont le plus souffert, tout particulièrement les compagnies aériennes. Des valeurs comme Lufthansa, IAG ou même Airbus ont dégringolé de plus de 10% alors que plusieurs pays ont interdit la venue de voyageurs venant d'Afrique australe. Les craintes de nouvelles mesures de confinement affectant les loisirs comme le cinéma et l’horeca se sont également fait sentir, les actions Kinepolis et AB InBev affichant les plus forts replis de la séance à Bruxelles.

À l’inverse, toutes les valeurs qui avaient déjà profité de la pandémie au plus fort de la crise se distinguent à nouveau. L’action Zoom Video a ainsi bondi de près de 10% à l’ouverture Wall Street, tandis qu’en Europe les valeurs liées à la livraison de repas comme Hello Fresh ou Delivery Hero étaient également bien orientées. Même chose pour les géants pharmaceutique actifs dans les vaccins contre le Covid, à l’image de Pfizer qui gagnait plus de 5% à New York et surtout Moderna qui s’envolait de plus de 20%.

Le pétrole accuse le coup

Sur le front des matières premières, la crainte d’un nouveau coup d’arrêt de l’activité économique lié à la résurgence de la pandémie plombait l’ensemble des actifs, qu’il s’agisse des denrées agricoles ou des métaux de base, comme le cuivre, le nickel ou l’aluminium. La baisse la plus impressionnante se ressentait toutefois sur les prix du pétrole, dont la chute de plus de 10% était amplifiée par les restrictions sur les déplacements et leurs potentielles conséquences sur la demande en carburant. Une donnée que devront certainement prendre en compte les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (l’Opep) et leurs alliés qui se retrouveront jeudi prochain pour statuer sur l'évolution de leur offre conjointe d'or noir en début d'année prochaine. D’autant que plusieurs gros consommateurs comme les États-Unis les pressent d’ouvrir plus rapidement le robinet en libérant leurs propres réserves de brut sur le marché afin de calmer la flambée actuelle des prix.

Les rendements chutent

-8 points de base Le taux belge à dix ans perd 7,6 points de base, à 0,021%.

Dans ce contexte d’aversion au risque, les investisseurs se ruaient évidemment sur les valeurs dites "refuges", car moins sensibles à l’évolution de l’économie. L’or joue notamment son rôle traditionnel en la matière, tout comme certaines devises telles que le yen ou le franc suisse. Mais c’est ici surtout les obligations d’État sur le marché de la dette qui sont plébiscitées. Leurs prix remontent fortement, ce qui pèse mécaniquement sur leurs rendements. Le taux de référence à dix ans des bons du Trésor américain lâche ainsi plus de 13 points de base, quand ceux de l’Allemagne ou de la Belgique à même échéance perdent 8 points de base. Un mouvement d’autant plus marqué que l’évolution défavorable de la situation sanitaire pourrait amener les banques centrales à reconsidérer leur politique monétaire qu’elles entendaient progressivement resserrer pour répondre aux dernières poussées inflationnistes.