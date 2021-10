Plongée au cœur des bourses scandinaves

L’introduction en bourse du constructeur automobile Volvo à Stockholm a remis les places financières scandinaves sous les projecteurs. Investir dans le Grand Nord reste lucratif. Comment procéder et quelles sont les actions intéressantes de la région?

Fjords, vikings, aurores boréales, élans, huskies, Lego et Ikea: ce sont les images d’Épinal de la Scandinavie, mais qui ne semblent pas attirer les investisseurs belges. Les actions suédoises, danoises, norvégiennes, finlandaises ou islandaises ne sont guère populaires, comme le montrent les listes des courtiers en ligne. Les gestionnaires de fonds belges ne proposent d’ailleurs pas beaucoup de fonds d’Europe du Nord.

À tort, car la Scandinavie est un paradis pour les investisseurs. Depuis des décennies, les bourses nord-européennes font mieux que les marchés du Vieux Continent. Depuis 2010, l’indice MSCI Nordic affiche un rendement de 304%, dividendes réinvestis compris, ce qui représente près du double du rendement de l’indice européen Stoxx600. L’indice MSCI World n’arrive pas à faire mieux, avec un rendement de "seulement" 264%.

Les petites économies scandinaves ont tout en main pour que leurs entreprises s’épanouissent: une population éduquée et productive, un esprit d’innovation, une politique favorable aux entreprises, des finances publiques en bonne santé, un cadre juridique stable, la sécurité et un accès facile aux capitaux. Les bourses sont rassemblées au sein du Nasdaq Nordic. Seule la bourse norvégienne fait partie d’Euronext. Chez la plupart des courtiers, les frais d’achat et de vente d’actions scandinaves sont cependant plus élevés que sur Euronext.

Les pays scandinaves obtiennent d’excellents scores pour tous les paramètres de bien-être de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques). Dans le classement de la Banque mondiale qui mesure la facilité de faire des affaires, le Danemark caracole à la 4e place, la Norvège à la 9e place, suivie par la Suède (10e). En outre, la Scandinavie fait partie du top mondial en matière de durabilité, ce qui donne un avantage concurrentiel à ses entreprises.

L’Europe du Nord a également très bien géré la crise du coronavirus. La semaine dernière, la Suède recensait 25 patients covid en soins intensifs, soit 10 fois moins que la Belgique, qui ne compte que 1 million d’habitants en plus. "Les pays scandinaves ont bien résisté à la pandémie, ce qui explique notamment pourquoi les bourses font mieux que le reste de l’Europe depuis 18 mois", explique Thomas Brenier, gestionnaire du fonds Norden SRI chez Lazard Frères Gestion. "Grâce à la fermeture rapide des frontières, des mesures de suivi efficaces et d’un taux élevé de vaccination, ils n’ont pas trop souffert de la pandémie. En 2020, le PIB des pays scandinaves a reculé de 2,5 à 3%, soit 50% de moins que la moyenne des pays européens. La Suède n’a même connu aucune période de confinement. L’économie intérieure a continué à bien se comporter, ce qui explique que les actions bancaires, notamment, aient mieux résisté que leurs consœurs d’Europe continentale.

La Scandinavie prospère grâce à son impressionnant écosystème de start-ups. La région compte 27 "licornes", en d’autres termes, des jeunes entreprises privées dont la valeur dépasse 1 milliard de dollars. C’est beaucoup pour une région qui ne compte que 27,4 millions d’habitants. Seule la Silicon Valley, le port d’attache des entreprises comme Amazon, Apple et Facebook, compte plus de licornes par habitant. Dans le Global Innovation Index des Nations unies, la Suède occupe la deuxième place après la Suisse, tandis que le Danemark et la Finlande font partie du top 10. La Belgique se situe dans la moyenne dans le domaine de l’innovation. Nous nous classons derrière la Norvège, l’Islande et tous nos pays voisins.

L’Europe du Nord possède un des meilleurs systèmes de financement des PME. Il existe des centaines de Business Angels, d’entreprises de capital investissement (Private Equity ou actions non cotées) et de holdings. En outre, la bourse joue un rôle important en tant que source de financement. Depuis septembre 2020, plus de 200 entreprises ont trouvé le chemin vers une bourse scandinave.

Ceux qui souhaitent investir en Scandinavie ont le choix parmi près de 700 entreprises cotées sur le premier marché règlementé et quelques centaines d’autres sur des segments moins règlementés. La plus grande bourse de la région est celle de Stockholm. La Suède possède en effet un solide tissu industriel et compte de nombreux équipementiers industriels, banques, holdings et groupes pharmaceutiques, tandis qu’Oslo accueille de nombreuses sociétés pétrolières, de pêche et des entreprises maritimes. La Finlande est un des pays les plus boisés au monde, ce qui se traduit par la présence de nombreux groupes forestiers et papetiers sur la Bourse de Helsinki. En Islande, la plupart des entreprises sont liées à la mer. Le Danemark est un méli-mélo, avec comme numéro un le géant de l’insuline Novo Nordisk.

Investir en Scandinavie comporte cependant un risque de change, car seule la Finlande fait partie de la zone euro. La couronne norvégienne peut être très fluctuante. Au début de la crise du coronavirus, elle a reculé de 20%. Cette année, elle a repris 8% dans le sillage de la flambée des prix du pétrole, l'or noir et le gaz représentant 50% des exportations norvégiennes. "Je ne m’inquiète pas trop des devises", poursuit Brenier. "La couronne suédoise a souffert lorsque la Riksbank affichait des taux négatifs, mais c’est terminé. La devise est stabilisée." La couronne danoise est liée à l’euro, tandis que sa consœur islandaise est restée relativement stable ces dernières années, même si son cours se situe encore plus de 50% en dessous de son record de 2000.

La façon la plus facile d’investir en Scandinavie est d’acheter un tracker ou un fonds. Les gestionnaires comme Amundi et XTrackers proposent des ETF (Exchange Traded Funds) répliquant le MSCI Nordic Index. iShare quant à lui offre des trackers pays. "Le MSCI Nordic Index cote à 23 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, ce qui est supérieur à la moyenne du reste de l’Europe, inférieure à 20", poursuit Brenier. "Mais c’est justifié et la situation n’a pas changé en 15 ans. La valorisation correspond davantage à celle de Wall Street, étant donné que les sociétés scandinaves affichent une plus forte croissance, à l’instar de leurs homologues américaines. Pour 2021, nous nous attendons à une hausse des bénéfices de 15%. "

Les Wallenberg

Une autre façon d’investir en Scandinavie de façon diversifiée est d’acheter des actions de holdings. La Bourse de Stockholm compte de nombreuses sociétés d’investissement ainsi qu’une douzaine de holdings familiaux bien gérés, qui vous permettent d’investir en un clic de souris dans la crème des sociétés scandinaves.

Le plus grand holding est celui de la famille Wallenberg, Investor, qui fait mieux que le marché depuis plus d’un siècle. Avec des coûts d’à peine 0,11%, Investor est moins cher qu’un tracker ou un fonds. La plupart des investissements se situent dans l’industrie, ce qui rend l’action plus cyclique que celles des autres holdings. Investor sait cependant comment faire face aux aléas des cycles économiques. Cette année, le holding a profité du basculement sectoriel d’actions de croissance vers les actions cycliques. Depuis le début de l’année, le cours d’Investor a augmenté de 33%, contre 25% pour l’indice OMX.

Les entreprises suédoises cotées représentent les deux tiers du portefeuille, ce qui s’explique par l’histoire du holding. En 1856, André Oscar Wallenberg a fondé la Stockholm Enskilda Bank. Dans les années 1870, la Suède a connu une grave récession. De nombreuses entreprises n’étaient plus en mesure de rembourser leurs dettes et Wallenberg a converti ces crédits en actions. La banque est donc automatiquement devenue un important actionnaire des plus grandes sociétés suédoises. Plus tard, les autorités ayant interdit aux banques de détenir des participations importantes dans d’autres entreprises, les participations de la banque ont été transférées en 1916 au sein du holding Investor.

Les principales participations d’Investor sont le fabricant de compresseurs Atlas Copco, la société d’ingénierie ABB, le géant pharmaceutique AstraZeneca et Skandinaviska Eskilda Banken. La branche Patricia Industries représente 21% de la valeur intrinsèque et investit dans des sociétés non cotées comme Mölnlycke HealthCare. Enfin, le spécialiste en Private Equity EQT représente 13% du portefeuille. Avec une hausse de 114% depuis le début de l’année, EQT est une des stars de la bourse. L’objectif affiché d’Investor est de distribuer un dividende en hausse régulière.

Industrivärden est un autre holding créé pour accueillir les participations industrielles d’une banque, à savoir la Svenska Handelsbanken. Les principales positions du portefeuille sont la société d’ingénierie Sandvik et le constructeur de camions Volvo. La famille Lundberg est aux commandes d’Industrivärden, ainsi que du holding Indutrade, qui comprend de nombreux constructeurs de machines, et de Lundbergforetagen, axé sur l’immobilier.

De journaliste à milliardaire

Un autre mégaholding est Latour, dirigé par le châtelain Gustaf Douglas (83 ans). Il contrôle entre autres la firme Securitas et le plus grand producteur mondial de serrures, Assa Abloy. En trois ans, la valeur de l’action a été multipliée par trois. Latour a commencé sa carrière en tant que journaliste. Il est ensuite devenu rédacteur en chef et propriétaire de deux des plus grands journaux suédois, Dagens Nyheter et Expressen. En 1980, il a dit adieu au monde des médias pour fonder Latour quatre ans plus tard.

Avec Kinnevik, vous avez un pied dans la nouvelle économie des services digitaux aux consommateurs. Le holding fut longtemps le principal actionnaire du géant allemand en ligne Zalando, mais a distribué ces titres à ses actionnaires en février dernier. Cette année, Kinnevik a nommé au printemps le super investisseur britannique James Anderson président du conseil d’administration. Anderson s’est fait connaître lorsqu’il travaillait chez Baillie Gifford et fut un des premiers à faire confiance à des entreprises comme Tesla, Amazon et Netflix, devenues entre-temps des superstars. Il est en contact direct avec des grands patrons comme Elon Musk et Jeff Bezos.

D’autres holdings qui investissent surtout dans des petites et moyennes capitalisations sont Öresund, Creades, Ratos, Svolder, Traction, Lifco et Bure.

Ceux qui préfèrent investir directement dans les entreprises ont le choix. Les bourses des cinq pays scandinaves comptent plus de 300 sociétés dont la valeur boursière est supérieure à 1 milliard d’euros, la plus importante étant AstraZeneca, que beaucoup considèrent à tort comme une entreprise britannique, car son siège social est situé à Cambridge. L’action fait partie de l’indice OMX30, mais pas du MSCI Nordic Index.

Dans cet indice, Novo Nordisk fait figure de poids lourd. "Ce spécialiste en insuline représente 12,6% de l’indice. Il est également la principale participation de notre fonds", explique Thomas Brenier de Lazard. "C’est un groupe pharmaceutique fantastique qui fut le premier au monde à s’attaquer à l’obésité sévère. Cette année, le cours a augmenté de 60% parce que son nouveau médicament contre l’obésité a connu un succès important aux États-Unis. Suite à cette hausse, l’action peut être considérée comme chère."

"Cela vaut aussi pour DSV, l’autre poids lourd de l’indice. Notre portefeuille ne comprend pas ce spécialiste en transport et en logistique à cause d’un risque double. Tout d’abord, l’action DSV est très chère, à savoir 30 fois les bénéfices. Ensuite, nous pensons que les bénéfices sont à leur plus haut à cause de la hausse vertigineuse des tarifs de transport."

Boîtes en carton

Brenier apprécie la société finlandaise Valmet - moins connue - qui produit des machines pour l’industrie du papier et de la pâte à papier, et qui occupe la deuxième place dans son fonds. "Le carnet de commandes est rempli. La demande augmente à cause du basculement des emballages en plastique vers le carton, du succès du commerce en ligne avec ses colis, et de l’augmentation du packaging dans les pays émergents. De plus, Valmet forme un duopole avec un seul concurrent autrichien. Enfin, à 15 fois les bénéfices, l’action peut être considérée comme bon marché. Il faut se montrer sélectif lors de son choix d’actions individuelles, car la valorisation des actions a augmenté, ce qui doit pousser à la prudence."

L’inflation galopante et la menace d’une hausse des taux sont les seuls dangers susceptibles de venir gâcher la fête. "La Suède a profité plus que tout autre pays de la mondialisation et de la désinflation", explique le stratégiste en chef Hernik Unell de Nordea. "La menace inflationniste est supérieure aux estimations du marché. Les sociétés immobilières suédoises sont particulièrement vulnérables, car une partie importante de leurs crédits est financée à des taux variables."