Rouge vif à la bourse de Tokyo | Barco au rapport | Warning de Bekaert

Retour sur un communiqué publié par Barco à la veille du week-end. On y apprend que Jan De Witte a décidé de quitter ses fonctions de CEO à compter du 1er septembre 2021. Pour lui succéder, Charles Beauduin et An Steegen ont été nommé co-CEO par le conseil d'administration dont ils sont membres. Ils endosseront respectivement leurs fonctions le 1er septembre et le 1er octobre.