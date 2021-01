Florian Christiaens: "Je suis prêt à terminer le Rallye boursier en beauté"

En ce qui concerne la diversification du portefeuille de Florian, il a généralement investi la moitié de ses positions aux États-Unis – et donc principalement en technologiques – et le reste dans des valeurs défensives ou cycliques européennes. Ce n’est pas une diversification poussée à l’extrême mais elle est suffisante pour faire avancer le portefeuille progressivement. D’ailleurs, le portefeuille de Florian est celui qui est resté le plus stable depuis le début du concours, avec seulement deux semaines de légères baisses. Et cela lui permet aussi d’être deuxième du classement des vedettes!