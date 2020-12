Florian Christiaens (Solvay Finance Club): "Je prends toujours plus de risques à Wall Street"

Florian Christiaens fait partie du bataillon des étudiants-investisseurs du Rallye Boursier. Le président du Solvay Finance Club affiche un gain de 7% à mi-parcours.

La troisième semaine du Rallye Boursier a encore révélé de belles surprises. Alors que le Bel 20 a ponctué lundi dernier un mois de novembre record, les participants au concours ont vu l'action Orange grimper de 35%, jeudi, et Wall Street atteindre de nouveaux sommets.

29.977 participants sont inscrits au concours, là aussi, c'est un record. Parmi eux, on compte plus de 6.000 étudiants, le plus jeune ayant 18 ans depuis quelques jours seulement.

Florian Christiaens fait partie de la cohorte de jeunes investisseurs. Étudiant en master à Solvay (ULB), option Business Economics, il est également président du Solvay Finance Club.

"J'essaie de me fixer un objectif de 10% de plus-value avant de vendre une action." Florian Christiaens Président du Solvay Finance Club

Du haut de ses 23 ans, Florian adopte une stratégie d'investissement qui s'avère payante jusqu'ici. Il pointe en deuxième position du classement des candidats-vedettes avec 3.629 euros de gains, soit une prime de 6,98% en trois semaines.

Au général, Florian Christiaens est dans le top 5.000. Il reste toutefois loin derrière les leaders. Les trois premiers affichent un rendement supérieur à 25%. Demortierj occupe la tête du classement grâce à de belles plus-values réalisées à Wall Street avec Moderna ou encore Slack. Il a engrangé 15.882,47 euros de profits (+30,54%).

Les conseils du coach

Orange, la bonne affaire

C'est sur le marché secondaire de la Bourse de Bruxelles que Florian Christiaens a réussi son gros coup de la semaine. L'investisseur en herbe avait misé sur les valeurs télécoms de la cote, selon lui "injustement sanctionnées par la crise du coronavirus".

"Je ne la lâche pas une action pas tant qu'elle me fait perdre beaucoup d'argent". Florian Christiaens Président du Solvay Finance Club

Une intuition qui lui a permis de dégager un bénéfice sur Telenet et d'être bien positionné sur Orange Belgique avant l'envolée de 35% de ce jeudi. "J'ai gagné environ 1.500 euros avec Orange", nous explique-t-il. "J'essaie de me fixer un objectif de 10% de plus-value avant de vendre une action et je ne la lâche pas tant qu'elle me fait perdre beaucoup d'argent".

Florian garde aussi une position cash élevée, "entre 15.000 et 20.000 euros pour pouvoir sauter sur une bonne occasion".

Wall Street pour le risque

Le président du Solvay Finance Club ne cache pas son intérêt pour les marchés US. "Je prends plus de risques sur les actions à Wall Street, parce que c'est le marché que je connais le mieux". Les cibles américaines de Florian sont principalement les valeurs technologiques. Son portefeuille est aussi composé de titres plus défensifs, exclusivement européens.