"J'espère une correction boursière"

Sa stratégie axée essentiellement sur les valeurs aurifères et les biotechs semble payante . Sur les 11 valeurs qui composent son portefeuille, 8 sont dans le vert contre 3 dans le rouge. "La courbe de progression a été très régulière, mais certaines actions plombent un peu mon portefeuille. Biocartis par exemple perd plus de 5%. Unilever aussi, qui était dans le vert il y a encore quelques jours, mais après un profit warning annonçant un ralentissement de la croissance dans les pays émergents, le cours a reculé (-2,9%). Jensen Group est aussi en perte de 3%", détaille l’investisseur.

Valeurs aurifères en forme

Il peut toutefois compter sur ses autres biotechs comme argenx et Bone Therapeutics et surtout sur ses valeurs aurifères pour faire fructifier son portefeuille: "Sibanye Gold est mon meilleur rendement dans le concours pour le moment (+23,3%). Cette action vient de très loin, elle était autour de 2 dollars mi-2018 et elle est désormais à 9,5 dollars. Elle monte constamment, même quand l’or ne se comporte pas très bien. Je vais laisser courir le bénéfice, car la courbe est ascendante depuis début 2019. Mes deux autres valeurs minières Newmont Goldcorp et Barrick Gold se portent également bien", explique Nathanaël Dumortier, qui ne compte vendre aucune de ces trois valeurs d’ici la fin du concours. Il envisage même d’acheter un fonds en or: World Gold Fund (BlackRock).