"La bourse, ce n'est pas le Lotto"

L’avis du coach - Youry Huygen (L’Investisseur)

Le Rallye Boursier 2019/20 aura été d’un excellent cru. Les marchés auront en effet été en croissance (quasi) constante depuis le début de la compétition, ce qui justifie, du coup, les beaux returns affichés par de nombreux participants, même si une partie du rendement obtenu l’est grâce aux questions du quiz.

La plupart des indices des deux côtés de l’Atlantique se sont bien comportés. Ainsi, l’indice DAX allemand a atteint jeudi un "all time high", tandis que la presse financière annonce, avec un certain intérêt, le franchissement imminent de la barre des 30.000 points par le Dow Jones.

Un mouvement haussier qu’il ne faut pas, bien entendu, espérer durable. Des corrections intermédiaires, il y en aura encore. Le fait est qu’une des règles de l’investissement est de suivre la tendance et celle-ci n’aura été, ces dix dernières semaines, que haussière: "The trend is your friend".

Le return obtenu par Mikael Petitjean est plus qu’honorable et prouve qu’un placement au travers de fonds a un sens. Son choix s’est surtout porté sur de nombreux fonds de type "sustainable", investis dans des valeurs "éthiques" ou "durables", certes. Des fonds qui ont de plus en plus la cote auprès d’investisseurs. De nombreux trackers ou fonds dits "ESG" (Environmental, Social and Governance) ou "SRI" (Socially Responsible Investing) investissent toutefois tous dans les mêmes valeurs, ce qui n’est pas de nature à favoriser une diversification optimale.

Un portefeuille d’actions optimal se doit de comprendre aussi bien des fonds reprenant principalement des "grosses pointures" d’indices, que des valeurs individuelles. Nous continuerons, donc, à prôner également le fameux "stockpicking". On trouve, en effet, encore de nombreuses valeurs de taille petite et moyenne ("mid et smallcaps") offrant un beau potentiel à terme… mais qui, en raison de leur maigre négociabilité, ne sont jamais reprises dans des fonds ou trackers.