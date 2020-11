Le Bel 20 lesté par ses champions (Débriefing actions belges)

Le Bel 20 a lâché plus de 1% ce jeudi, plombé par les replis des grands noms de la cote. Hors Bel 20, Sequana était très recherchée grâce à un essai clinique réussi.

Seules quatre valeurs ont réussi à avancer. Argenx , avec un gain de 1,74%, a mené la danse des gagnants du jour. Derrière la biotech, WDP et Colruyt ont pleinement joué leur rôle de valeurs défensives.

Plusieurs poids lourds de la cote étaient mal en point. KBC (-2,47%) a signé une des plus fortes chutes du jour. La banque a, malgré cela, vu les analystes d'ABN Amro relever leur objectif de cours sur la valeur.

Umicore , pénalisé par un objectif de cours raboté par Berenberg, Solvay et Proximus ont reculé de plus de 2%.

IBA avait la forme des grands jours. Le spécialiste de la protonthérapie a indiqué que son carnet de commandes garde une cadence record. Dans une déclaration intermédiaire pauvre en chiffres clés, IBA évoque aussi une résilience de ses revenus récurrents et une forte position de trésorerie nette. Le titre a grimpé de 8,61%.

La GIMV dit avoir plus de 300 millions d'euros d'actifs liquides disponibles pour de nouvelles acquisitions et renforcer ses activités. Un message qui a plu à la cote en plus de l'annonce d'un rendement de 12% sur son portefeuille au premier semestre de son exercice décalé. L'action de la société d'investissements a glané 1,66% pour retrouver son niveau du début du mois de juillet.