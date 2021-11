Le Rallye Boursier s'ouvre à la nouvelle vague d'investisseurs

La nouvelle édition du Rallye Boursier démarre ce lundi. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 17.000 participants étaient déjà positionnés sur la grille de départ et prêts à investir pendant dix semaines un capital fictif de 50.000 euros.

Mais cette année, la sélection d'actions et de fonds disponibles pour les compétiteurs a encore été élargie.

Des cryptos aux "meme stocks"

Nombreux étaient les participants à nous demander de rajouter de la cryptomonnaie dans le concours. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'acheter directement de la monnaie virtuelle. Mais les traders du Rallye pourront s'exposer indirectement sur le marché des cryptos en misant sur plusieurs sociétés cotées à Wall Street et actives dans le secteur des monnaies virtuelles.

Une sélection de 374 actions réparties entre la Bourse de Bruxelles, d'Amsterdam, de Paris et de New York sera soumise aux participants.

À côté de ces actifs volatils, voire explosifs, les investisseurs pourront se tourner vers la Bourse de Bruxelles, où pratiquement tous les pensionnaires sont au rendez-vous. Même chose pour Paris et Amsterdam. Enfin, au rayon "actions", les 30 membres du Dow Jones sont toujours bien présents. Une centaine d'autres actions américaines sont également proposées.

Montez vos équipes

Il est une nouvelle fois possible de créer sa propre équipe au sein du Rallye Boursier, de sorte à se mesurer frontalement à ses amis ou ses collègues. Lorsque les participants rejoignent une équipe, leur nom de joueur et leurs performances individuelles sont inclus dans l'aperçu quotidien qui montre les performances de tous les membres de l'équipe.

Rendez-vous le 28 janvier prochain sur la ligne d'arrivée. D'ici là, nous scruterons avec attention vos prouesses et vos échecs. Chaque semaine, nous ferons le point avec un des six participants vedettes et le coach du Rallye, Kévin Jacobs, analyste financier pour la revue L'Investisseur, prodiguera de précieux conseils.