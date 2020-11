Le plan d'ABN Amro passe mal (débriefing actions étrangères)

La prudence a dominé les échanges au dernier jour d'un mois historique sur beaucoup de marchés européens. Le Stoxx 600 Europe , l'indice reprenant les 600 principales capitalisations européennes, a terminé en repli de 0,96% à 389,46 points. Il avait commencé le mois près de 50 points plus bas et a réalisé la plus belle grimpette de son histoire pour retrouver son niveau de la fin du mois de février.

La baisse des cours du pétrole et les prises de bénéfices sur un secteur bancaire qui a fait des étincelles en novembre ont mis les indices européens sous pression. Total a abandonné 4,97% et BP 5,80% .

Le compartiment bancaire européen a montré des signes d'essoufflement. Il a grossi de plus de 30%, en novembre, sa meilleure performance mensuelle depuis avril 2009. C'est un de ces membres, ABN Amro , qui s'est pris la plus belle gamelle du jour. La banque néerlandaise a dégringolé de 8,93%. Avant l'ouverture, elle avait annoncé son intention de supprimer près de 3.000 postes d'ici 2024. AB Amro justifie les nouvelles tailles dans ses effectifs par la nécessité se recentrer sur ses activités les plus rentables aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de l'Europe.