"Les technos ont sauvé le bilan de mon portefeuille"

L’avis du coach - Youry Huygen (L’Investisseur)

Contrairement à notre novice Fanny Jandrain, je n’ai pas à convaincre mon "collègue-vedette" Marc Collet de l’intérêt qu’il faut porter aux actions dans la gestion d’un patrimoine. Malgré les beaux gains enregistrés en 2019, il s’agit encore toujours d’une classe d’actifs qui peut faire la différence en cette période de taux faibles. Le phénomène "TINA" (There Is No Alternative aux actions) est encore bien d’actualité.

Au niveau des marchés américains, il est certes vrai que nous avons profité, depuis le début de ce concours en novembre, du rallye de la Saint-Nicolas, du rallye de Noël… mais également du rallye de janvier.

À Wall Street, les principaux indices (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) auront grimpé quasi en ligne droite depuis le 18 novembre. Le fait qu’Alphabet, la maison mère de Google, ait également franchi la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars il y a quelques jours (pour rejoindre les autres mastodontes Microsoft et Apple), est de nature à attirer de nouveaux capitaux vers les marchés américains.

En Europe, l’évolution aura été un rien plus erratique, mais au final, nous avons également eu droit à des indices européens orientés à la hausse. Contrairement au concours précédent, où décembre 2018 s’était avéré particulièrement difficile, il fallait cette année être pleinement investi dès le départ du concours, certes en évitant les déceptions.

Bpost pourrait vraisemblablement reprendre le chemin de la hausse, mais, pour cela, il faudra attendre que le nouveau patron du groupe postal dévoile sa stratégie, ce qui sera un peu tard pour ce concours. Quant à la saga autour de Carlos Ghosn, et les rumeurs d’il y a quelques jours concernant la possible fin de l’alliance entre Renault et Nissan, cela n’était bien entendu pas de nature à tirer le cours de la marque au losange vers le haut. Il est encore temps de couper ses pertes.