Noces compromises pour Sabadell et BBVA (débriefing actions étrangères)

Les grands indices européens ont terminé la semaine sur une note positive. Le Stoxx 600 a pris près de 15% depuis le début du mois et enchaîne une quatrième semaine de hausse de rang.

Le FTSE 100 de la Bourse de Londres a timidement avancé de 0,07%, plombé par les nouveaux blocages dans les tractations entre le gouvernement Johnson et la Commission von der Leyen sur l'après-Brexit et alors qu'il ne reste que quelques jours aux négociateurs pour arriver à un compromis.

Sur le continent, la hausse était plus franche. Les indices ont conforté leur excellente performance mensuelle. Il s'agit, pour l'instant, du meilleur mois jamais enregistré par les actions mondiales. Le CAC 40 (+0,56%) a flirté avec les 5.600 points et le Dax 30 (+0,37%) est repassé au-dessus des 13.300 points.

Les valeurs technologiques étaient, comme la veille, encore bien positionnées. Exemple avec Infineon (+3,50%) qui a passé la journée dans le haut du tableau du Dax. Même chose pour Atos (+2,09%) qui a grossi de plus de 5% cette semaine.

À noter aussi, la grimpette de 11,03% d' EDF . L'énergéticien français a ainsi signé la plus forte progression du jour sur le Stoxx 600. Il se dit dans la presse hexagonale qu'il y a du progrès dans les discussions avec la Commission européenne sur la restructuration des activités du groupe et la tarification de l'électricité d'origine nucléaire.

BNP Paribas et Société Générale ont avancé de plus de 1% et Deutsche Bank s'est ragaillardie de 0,71%.