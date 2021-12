Philippe Meremans: "Omicron a gâché mon début de Rallye Boursier"

Au terme de la troisième semaine de course, les participants au Rallye Boursier se sont doucement remis de l'épisode Omicron.

Après 15 séances, les leaders du Rallye Boursier maintiennent une cadence soutenue qui porte leurs gains bien au-dessus des 10%. Au sommet du classement, on retrouve la candidate Mamapower, entrée en lice le jour de la Saint-Nicolas. Elle a déjà dégagé plus de 7.300 euros de bénéfices... en quelques jours, soit un rendement dépassant les 14%. Mamapower a énormément misé sur les actions liées aux monnaies virtuelles et avec un sens aigu du timing, puisqu'elle s'est positionnée après le crypto-krach du week-end dernier.

10.000 euros Le capital de départ de tous les participants est de 50.000 euros fictifs. Le vainqueur du classement général gagnera un compte d’investissement d’une valeur de 10.000 euros ouvert chez notre partenaire MeDirect.

En n'ayant pas joué sur les deux premières semaines, Mamapower a évité les turbulences ressenties sur toutes les places boursières de la planète en raison des craintes liées au variant Omicron.

Mais la route est encore longue pour rallier l'arrivée. La course se poursuit jusqu'à la fin janvier et si, comme Mamapower, vous avez loupé le départ, pas de panique, il est toujours possible de s'inscrire pour essayer de gagner les 10.000 euros bien réels promis au lauréat du Rallye Boursier. Nous clôturerons les inscriptions la veille de Noël.

Les ordres limités comme bouée de sauvetage

Parmi les six participants vedettes, Philippe Meremans, jeune pensionné, ne s'attendait pas à un départ aussi difficile. "Omicron a gâché mon début de Rallye Boursier", nous confie-t-il pour justifier son bilan encore légèrement teinté de rouge.

"J'ai complètement changé de tactique, j'ai placé des ordres limités et ça marche plutôt bien."

"Les quinze premiers jours étaient catastrophiques et je me suis positionné sur beaucoup trop de valeurs à la fois", avoue sans amertume un Philippe Meremans bien décidé à relever la barre: "maintenant, j'ai complètement changé de tactique, j'ai placé des ordres limités et ça marche plutôt bien."

Placer un ordre limité, c'est acheter ou vendre une action avec une condition de prix, ce qui vous permet de définir à quel niveau de cours votre ordre sera exécuté.

Objectif inchangé

Même s'il refuse l'étiquette d'investisseur expérimenté, Philippe Meremans a pu compter sur ses 30 années de pratique sur les marchés boursiers pour ne pas paniquer. Il s'est ainsi débarrassé de l'action Alibaba qui a plombé son bilan et a gardé confiance en Biocartis "qui fait un tabac!" Le docteur en santé publique à la retraite depuis octobre dernier a également visé juste à toutes les questions du quiz. Une prouesse "qui me permet de compenser les frais suite à mes allées et venues sur les actions", note l'investisseur chevronné.

Philippe Meremans ne change pas d'un iota son objectif initial qui était de terminer le Rallye en positif. Son rendement, toujours négatif, se rapproche de l'équilibre après avoir flirté avec les -4% et lui permet de remonter en tête du classement des vedettes.

L'avis du Coach Kévin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur, a passé le portefeuille de Philippe Meremans au crible. Philippe est un connaisseur de la bourse belge et cela se voit dans son portefeuille : la moitié de ses positions actuelles sont des sociétés présentes à Bruxelles. Mais il ne s’est pas limité à notre pays. Parmi la cinquantaine d’ordres effectués, plusieurs étaient sur la bourse américaine ou d’autres pays européens. Philippe s’est montré assez actif depuis le début du concours. Ainsi, il a plusieurs fois renforcé des positions lorsque le titre baissait, afin d’abaisser le prix d’achat moyen. C’est une bonne idée lorsque vous croyez dans une société et que le poids de la position n’est pas trop élevé. Il a aussi fait quelques fois plusieurs opérations d’achat-vente sur un même titre. Pas toujours avec succès malheureusement, mais c’est intéressant à faire pour des actions volatiles. Il n’hésite pas non plus à vendre rapidement une position lorsque la baisse s’accélère. J’aurais tendance à préconiser un peu plus de patience dans une gestion ‘réelle’ mais pour le Rallye, ce n’est pas une mauvaise chose vu la durée réduite : une forte baisse peut vite devenir pénalisante. Comme prévu, il a aussi acheté et vendu plusieurs fonds d’investissements, sur différentes thématiques ou zones géographiques (Japon, Afrique, biotechs, fonds mixte…). Il diversifie ainsi son portefeuille à moindre coût et cela lui permet surtout d’investir hors des titres individuels accessibles pour le Rallye. Dernier point, Philippe a gardé du cash en suffisance et a répondu correctement à toutes les questions, ce qui lui permet de profiter de faiblesses de certains cours.

Le classement des vedettes Philippe Meremans -1,06%

Naomi Tshibuabua -2,17%

Simon Gougnard: -2,26%

Gatien Lambert : -3,39%

Lorena Billi : -10,18%

Pierre Marcolini : 0,00% Au jeudi 9 décembre à 17 heures