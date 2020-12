Remue-ménage historique pour l'arrivée de Tesla sur le S&P 500...

Tesla intégrera lundi prochain l'indice S&P 500 de la Bourse de New York. C'est la plus grosse opération du genre de l'histoire. Mais que trouve-t-on sous le capot de l'action Tesla?

On estime actuellement qu'il y a 5.000 milliards de dollars explicitement indexés sur le S&P 500. Tesla se positionnera directement comme la huitième plus grosse valeur de l'indice avec un poids d'environ 1,35%. Cela implique que les fonds indiciels devront acheter environ 67 milliards de dollars de titres Tesla et vendre une quantité similaire des autres composants au prorata. Un remue-ménage historique est ainsi attendu entre la clôture de ce vendredi et l'ouverture des marchés le lundi.