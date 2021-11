Simon Gougnard: "ASML, c'est la valeur qui peut vous faire gagner le Rallye Boursier"

Coup d'oeil sur le portefeuille de Simon Gougnard après une première semaine mouvementée sur le Rallye Boursier. Le hockeyeur mise beaucoup sur les "techs".

Plus de 26.500 investisseurs ont pris part à la nouvelle édition de notre Rallye Boursier avec dans le coffre de chacun 50.000 euros virtuels à investir sur les marchés. La course a officiellement débuté lundi et se termine à la fin janvier.

26.500 Participants À l'entame de la séance de vendredi, 26.500 personnes ont pris part au Rallye Boursier. Plus de la moitié des participants sont des "Milennials" et près 2.000 investisseurs ont moins de 20 ans.

Après une semaine de Rallye, le trio de tête était déjà parvenu à faire grossir son portefeuille virtuel de 2.000 euros à l'entame de la dernière séance de la semaine. Un vendredi rouge qui a fait des dégâts au classement général.

Il est possible de s'inscrire jusqu'à la veille de Noël, ce qui au regard de la séance de ce vendredi peut s'avérer être une stratégie judicieuse pour tenter de remporter les 10.000 euros bien réels remis au vainqueur à la fin du concours sous la forme d'un compte d’investissement ouvert chez notre partenaire MeDirect.

Simon mise sur Amsterdam

Pendant les dix semaines de compétition, nous nous intéressons particulièrement aux portefeuilles de six "investisseurs vedettes". Après cinq jours de route, le candidat "SG22", alias Simon Gougnard et son numéro fétiche le 22, est le seul à gagner du terrain.

Le hockeyeur champion olympique a bien mené sa barque en misant, comme les gagnants de la semaine sur les valeurs à croissance et les actions exposées, de près ou de loin, aux cryptomonnaies. "Le Rallye est vraiment prenant, mais je dois modérer mon enthousiasme, car pour bien faire il me faudrait plus de temps", avoue Simon Gougnard quelques heures avant de monter sur le gazon avec l'équipe nationale pour affronter les Pays-Bas sur leur terrain.

"Il sera difficile de générer des gains sur 10 semaines avec le contexte actuel de volatilité." Simon Gougnard

Hasard du calendrier, dans son portefeuille figure la plus grosse société cotée à la Bourse d'Amsterdam, ASML. Une entreprise peu connue et un "miracle technologique", à en croire le Red Lion qui a bien étudié le dossier.

ASML fabrique les machines, parfois de la taille d'un bus, qui permettent de graver avec une précision inégalable les puces électroniques. Véritable poumon de l'industrie technologique, ASML a grossi de plus de 200% depuis le mois de mars 2020.

"J'ai fait un peu de recherche et avec les pénuries du moment, c'est la valeur qu'il faut avoir dans le contexte du concours", nous confie Simon Gougnard. Lucide, il ne cache pas qu'"il sera difficile de générer des gains sur 10 semaines avec le contexte actuel de volatilité".

Pour le reste de la course, Simon se concentrera sur son portefeuille une fois par semaine. Car, en plus d’être un as du stick, le jeune trentenaire est très actif sur le terrain entrepreneurial. The Strong Company, la start-up qu'il a fondée avec Valentin Pliester, tourne à plein régime pour livrer les entreprises en "boxes saines et sportives".

L'avis du coach Kévin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur a passé le portefeuille de Simon Gougnard au crible. Simon avait annoncé qu’il adopterait une gestion différente et plus orientée sur le court-terme que celle qu’il utilise dans ses investissements réels. Après une semaine de concours, je peux dire qu’il respecte assez bien sa stratégie. Simon a passé plusieurs ordres et ils étaient tous orientés vers le secteur technologique ou vers des titres 'à la mode'. Des valeurs liées à la blockchain, d’autres en rapport avec les puces ou encore Tesla. Il a aussi eu la bonne idée d’investir une partie de son cash dans un fonds, lié à la technologie bien évidemment. Un fonds dans lequel on retrouve d’ailleurs plusieurs de ses actions individuelles. Je ne recommanderai certainement pas cette stratégie très concentrée pour une gestion saine d’un portefeuille d’investissements mais, dans le cadre du Rallye Boursier, c’est peut-être une bonne idée. Certes, vu la baisse générale des marchés lors de cette première semaine, on ne peut pas encore juger de l’efficacité. En sélectionnant des valeurs très volatiles, Simon s’expose à des mouvements importants de son portefeuille et cela se vérifie notamment lors des vagues de vente des marchés. Mais, vu la durée relativement courte du Rallye, cela lui permet aussi d’avoir un potentiel de hausse élevé. Simon a eu aussi la bonne idée de conserver pas mal de cash et en a accumulé grâce aux questions bonus. Cela compense quelque peu la volatilité du portefeuille, mais cela lui permettra surtout de faire des nouveaux achats à des cours plus bas.

Le classement général provisoire Ferraristier: +4,07%

Lach: +3,99%

S2B: +3,93% Au vendredi 26 novembre à 13 heures