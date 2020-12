Trois questions au leader du Rallye boursier

Jonathan Demortier, un jeune Bruxellois passionné par les marchés financiers, mène la danse de notre concours boursier avec un rendement de près de 40 pour cent en cinq semaines de jeu.

À mi-parcours, le Rallye boursier, le concours boursier organisé par L'Echo et De Tijd, rassemble plus de 30.000 participants. Parmi eux, ce vendredi matin deux joueurs affichaient des gains (fictif) supérieurs à 20.000 euros.

Pour rappel, les particuliers inscrits à ce concours peuvent investir un capital fictif de 52.000 euros parmi un univers de 341 actions cotées sur les marchés de Bruxelles, Paris, Amsterdam et les bourses américaines NYSE et Nasdaq, ainsi que 64 fonds.

Le numéro un du concours, Jonathan Demortier, flirte avec les 40% de profits depuis le début du concours. Nous lui avons posé trois questions.

Quelles sont vos impressions sur la première moitié du concours?

"Je travaille pour le service à la clientèle du courtier Lynx. Et là, je peux combiner mon travail avec ma passion." Jonathan Demortier Leader du concours à mi-parcours

"Jusqu’à présent, je navigue en douceur. Tout le marché est en hausse. Il s’agit donc simplement d’identifier ce qui augmente le plus. Pour l'instant, j'ai fait mes plus beaux gains avec Moderna et Vallourec. Il n’y a pas encore d’investissements ratés dans mon portefeuille. J'ai toutefois manqué quelques belles occasions, mais c’est le propre des marchés boursiers."

Vous attendez-vous à un nouveau rallye de fin d’année?

"Pour moi, le marché est maintenant en mode spéculation complète. Tout le monde a peur de rater quelque chose et cette peur devient le principal moteur du marché. Dans ce type de scénario, vous pouvez obtenir de plus grands bénéfices, mais en même temps c'est dans ces moments que vous courez le plus de risques."

Êtes-vous souvent occupé avec votre portefeuille?

"Oui et non à vrai dire. Je mets peu de temps dans les opérations d'achat d'actions, ce qui fait que le nombre de mes transactions est assez faible. Je passe la plupart de mon temps à analyser mes erreurs, à travailler sur ma résilience mentale, à surveiller le marché et à travailler sur de nouvelles idées d’investissement.