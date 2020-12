UniCredit perd son patron et chute en bourse (Débriefing actions européennes)

Décembre commence fort pour les marchés européens. Portés par des statistiques encourageantes, notamment sur l'activité manufacturière en Europe et en Chine, les indices sont restés confortablement installés dans le vert tout au long de la séance.

Le CAC 40 parisien s'est rapproché des 5.600 points en grappillant 1,14%. Même tendance à Francfort où le Dax 30 a pris 0,69%. Le FTSE 100 de Londres (+1,89%) s'est bien repris après avoir nettement reculé la veille au terme toutefois de son meilleur mois en plus de 30 ans.

Le secteur de l'automobile a réagi positivement aux chiffres mensuels des ventes en France. Un marché qui s'est replié de 27% en novembre, ce qui est bien mieux que lors du premier confinement. Renault a ainsi progressé de 2,64% et son concurrent Peugeot a glané 1,90%.

Le secteur pétrolier, toujours très sensible aux tractations menées par les membres de l'Opep, a repris sa marche en avant. Le cartel réunissant les pays producteurs de pétrole a repris les discussions ce mardi dans le but d'arriver à une position commune sur les quotas de production dans un marché déprimé par la pandémie.

Total a avancé de 1,41% à Paris. Sur le marché londonien, BP a pris 2,99% et Royal Dutch Shell 2,38%.