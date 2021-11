DeGiro supprime les commissions pour des milliers d'actions

Le courtier en ligne néerlandais DeGiro supprime les frais de commission sur plus de 5.000 actions américaines et un grand nombre d'actions et de trackers européens.

À partir du 22 novembre, les clients de DeGiro verront le coût de leurs transactions baisser de manière significative. Le courtier, qui était déjà l'un des moins chers du marché, va supprimer ses frais de commission pour plus de 5.000 actions sur les bourses de New York et du Nasdaq. Les frais de commission pour les transactions sur les bourses de Paris, Madrid, Lisbonne, Milan, Copenhague et Stockholm seront également réduits à zéro.

2 euros La négociation sur Euronext Amsterdam coûte désormais 2 euros, quel que soit le montant de l'ordre.

Il s'agit uniquement des frais de commission. Vous devrez donc toujours payer des frais de gestion de cinquante centimes par transaction, qui couvrent les coûts de l'échange et du règlement. Il s'agit néanmoins d'une réduction de prix très importante. Par exemple, si vous vouliez acheter des actions du groupe de luxe français LVMH pour 5.000 euros sur Euronext Paris, vous deviez payer auparavant plus de 6 euros. Ce montant tombera à cinquante centimes.

DeGiro baisse également d'autres prix. La négociation sur Euronext Amsterdam coûte désormais 2 euros, quel que soit le montant de l'ordre. Les options et les contrats à terme coûtent 0,75 euro par contrat.

Flux d'ordres

DeGiro souligne que la négociation sans commission se fait sans transmission du flux d'ordres à d'autres parties, et que la négociation a lieu sur les bourses nationales réglementées. "De nombreux néo-courtiers affirment que les transactions se font sans commission. Mais ils attirent les clients pour qu'ils négocient des produits à effet de levier à haut risque, avec des teneurs de marché à des prix non transparents et des paiements pour le flux d'ordres", explique le CEO Muhamad Chahrour.