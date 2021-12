Lorena Billi: "Je dois ajuster ma stratégie pour avancer dans le Rallye Boursier"

Nos six vedettes et les 28.000 participants du Rallye Boursier en sont à la deuxième semaine de compétition où des gros écarts commencent à se former.

Après deux semaines de compétition, plus de 28.000 participants sont toujours à l'affût des actions et des fonds qui leur permettront de faire fructifier au mieux leur capital de départ de 50.000 euros fictifs.

Et avec la chute des marchés provoquée par le variant Omicron, la chasse aux bonnes affaires a bousculé le classement général du Rallye Boursier. Ce vendredi à mi-séance, les trois premiers étaient déjà parvenus à dégager des gains impressionnants. La palme revenait, comme la semaine dernière, à Ferraristier. Il affichait un insolent boni de 4.237 euros après 10 jours de course. Derrière le leader, Calamity Cane (+3.246 euros) et Denbrieen (+2.659 euros) complètent le podium.

La ligne d'arrivée est encore loin et la physionomie de la course évolue rapidement. Le Rallye se poursuit jusqu'à la fin janvier et si vous avez raté le départ, pas de panique: il est toujours possible de s'inscrire pour tenter de remporter les 10.000 euros bien réels remis au vainqueur à la fin du concours sous la forme d'un compte d’investissement ouvert chez notre partenaire MeDirect.

50.000 euros Le capital de départ de tous les participants est de 50.000 euros fictifs. Le vainqueur du classement général gagnera un compte d’investissement d’une valeur de 10.000 euros, bien réels.

Omicron sème la pagaille

Pendant les dix semaines de compétition, nous analysons la stratégie et les performances de six "investisseurs vedettes". Lorena Billi, alias "SpaceL", a connu un début de Rallye mouvementé. "Ça a commencé fort, j'ai utilisé presque tout mon portefeuille en essayant de bien diversifier mes investissements, mais deux jours après tout s'est effondré à cause du variant Omicron", nous confie la jeune assistante de direction, précisant que le charivari boursier a sérieusement remis en doute sa stratégie, "mais ce n'est pas comme si je m'étais trompée sur un choix spécifique ou un secteur, là c'est tout le marché qui a baissé".

Alignée sur sa stratégie de départ

Lorena, qui prend le Rallye Boursier comme un terrain d'exploration idéal, a jeté un œil sur la concurrence pour tenter de redresser son bilan.

"Je ne vais pas faire comme l'an passé où j'achetais, je revendais sur un coup de tête, je veux rester alignée sur ma stratégie de départ". Lorena Billi

"En observant les premiers, je me rends compte que je ne garde pas assez de cash en réserve pour sauter sur les bonnes occasions", analyse Lorena Billi, bien consciente qu'elle doit "ajuster (sa) stratégie pour avancer dans le Rallye Boursier".

L'investisseuse en herbe reste motivée pour la suite du Rallye. "Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais sans doute déjà vendre quelques actions, tout ou en partie, et voir où je peux réinvestir mieux mon capital. Mais je ne vais pas faire comme l'an passé où j'achetais, je revendais sur un coup de tête, je veux rester alignée sur ma stratégie de départ".

L'avis du coach Kévin Jacobs, analyste pour la revue L'Investisseur a passé le portefeuille de Lorena Billi au crible. Lorena s’est montrée active depuis le début du Rallye, en plaçant plusieurs ordres d’achat ou de vente, malgré qu’elle se considère comme une novice. Ces différents ordres n’empêchent pas son portefeuille d’avoir du sens. Elle a réparti ses investissements tant au niveau géographique – plusieurs pays d’Europe, les Etats-Unis et un fonds sur les marchés asiatiques – qu’au niveau sectoriel. Certes, sa performance est négative pour l’instant mais cela s’explique, d’une part, par la baisse de la plupart des marchés depuis le début du concours et, d’autre part, par le caractère plus volatil des titres sélectionnés par Lorena. C’est d’ailleurs un petit point faible du portefeuille. Excepté une position dans Elia, il n’y a pas vraiment de titre ‘défensif’. Mais vu la durée du concours, cela se justifie entièrement. Le poids des différentes positions n’est pas non plus optimal, avec certaines approchant les 10% du total et une valeur à moins de 1%. Dans le cas de cette dernière, je conseille d’éviter ce genre d’opération. Outre le fait que l’impact sur la performance totale est limité, les frais à l’achat et à la vente retirent une part importante du rendement du titre. Quant à la position de cash, petite vu les différents ordres passés, elle ne permet pas à Lorena de profiter des baisses de cours de ses titres pour se renforcer. Mais en étant investie presque totalement, Lorena profite aussi davantage des jours de hausse des marchés. De plus, elle n’oublie pas de répondre aux questions posées, ce qui renforce petit à petit les liquidités.

Le classement des vedettes Simon Gougnard: -1,32%

Philippe Meremans -2,16%

Naomi Tshibuabua -2,17%

Gatien Lambert : -2,66%

Lorena Billi : -5,60%

Pierre Marcolini : 0,00% Au vendredi 3 décembre à 15 heures