Une première partie de Rallye Boursier agitée

Après cinq semaines de course, nos six candidats vedettes ont tous du mal à gagner du terrain. En cause, un environnement boursier tumultueux.

À mi-chemin de l'édition 2021-2022 du Rallye Boursier, les leaders, partis comme les 30.000 autres participants avec un capital de 50.000 euros fictifs, affichent des gains franchissant allègrement les 5.000 euros. Il faut même dépasser les 6.000 euros pour espérer approcher le podium de la compétition.

Le dernier candidat en positif se situe proche de la six millième place. Autrement dit, plus de 24.000 concurrents sont encore embourbés dans le rouge.

Parmi eux, nos six candidats vedettes. Les plus proches de l'équilibre, Pierre Marcolini et Philippe Meremans sont au coude-à-coude. Naomi Tshibuabua, la benjamine de l'équipe, ne cache pas être "sur une pente descendante à cause de beaucoup de mauvais choix" alors que le régional de l'étape, notre journaliste Gatien Lambert, nous promet de tout tenter pour repasser dans le vert. "Je revois mes objectifs: entre 3 et 5% à la fin du Rallye plutôt que 10 à 15%", avoue-t-il prudemment à mi-parcours.

Le classement des vedettes Pierre Marcolini: +0,69%

Philippe Meremans: -0,37%

Naomi Tshibuabua: -2,68%

Simon Gougnard: -3,78%

Gatien Lambert : -3,83%

Lorena Billi : -9,43% Au jeudi 23 décembre à 12 heures

Un début chaotique

Un rendement de 10% après 5 semaines de course, ce n'est pas donné à tout le monde, d'autant plus que les marchés ont été secoués à plusieurs reprises sur la période par le variant Omicron du coronavirus.

En chiffres, les actions européennes et américaines ont fondu de plus de 4% sur les deux premières semaines du Rallye Boursier. Le repli était même de plus de 5% sur le Nasdaq.

Par conséquent, les personnes qui ont investi massivement leur capital dès les premiers jours ont en général accusé des pertes considérables, parfois même insurmontables pour espérer remporter la course et les 10.000 euros bien réels promis au vainqueur sous la forme d'un compte-titre ouvert chez notre partenaire MeDirect.

Place aux jeunes

L'âge moyen de la caravane 2021-2022 est de 42,2 ans, mais c'est dans la catégorie des 18-20 ans qu'on retrouve le plus de monde avec plus de 2.000 participants. Au total, on compte 7.702 investisseurs de moins de 30 ans.

Autre chiffre intéressant, en moyenne, les participants ont exécuté une vingtaine d'ordres, contre plus de 400 pour les plus chevronnés. Mais rappelons-nous qu'à l'édition précédente le lauréat avec dégagé une plus-value de 70% en seulement 20 transactions bien placées.

Il reste encore cinq semaines de compétition. Pour rappel, la ligne d'arrivée sera franchie le vendredi 28 janvier 2022 à la clôture des marchés américains.

Il est encore possible de prendre part à la course en s'inscrivant sur notre site internet, mais les retardataires qui auront seulement démarré le 25 décembre n'entreront pas en considération pour remporter les différents prix.

Le classement général provisoire Mamapower: +13,32%

Calamity Cane: +12,79%

Mozeven: +11,68% Au mardi 21 décembre à 19 heures