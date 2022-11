Comment investir en bourse en 10 étapes

1. Investir, qu’est-ce que ça veut dire?

Dans cette première étape des Tutos Bourse, nous allons commencer par les bases absolues en cherchant une réponse à la question: que signifie exactement l'investissement?

Pour faire simple, investir signifie que vous achetez quelque chose, que nous appelons en général un "actif".

On peut voir un actif comme une propriété, un bien qui vous appartient. Vous possédez une partie d’une entreprise, un bout de matière première, un peu de monnaie… Contrairement à un investissement réel, le bien acquis n’est pas physique, ce n’est pas un produit ou une machine. En revanche, l’investissement financier vous donne des droits sur les dividendes ou les revenus que génère la société. Et c’est bien l'idée de cet achat : que cet actif vous rapporte de l'argent.

Mais en plaçant cet argent, vous acceptez l’idée que vous pouvez le perdre. Vous achetez l’action d’une entreprise au prix du marché à l’instant T. Cela veut dire que c’est une valeur estimée à moment précis, mais qu’elle évolue dans le temps. On parle de la fluctuation d’une action, et son prix dépend de beaucoup de critères : des critères macro, comme la guerre en Ukraine, les taux directeurs des banques ou des élections politiques prochaines. Et des critères internes à l’entreprise, comme le développement de nouveaux produits, un investissement conséquent dans les machines de production, un changement de management.

Pour toutes ces raisons, et beaucoup d’autres encore, le prix de l’action d’une entreprise peut augmenter ou baisser, et le principe est similaire pour le cours d’autres actifs comme les matières premières, la monnaie, etc.

Investir, c’est parier sur l’évolution d’un actif, et donc prendre le risque de se tromper. En d'autres termes, vous placez de l'argent en prenant le risque de le perdre et vous obtenez, en échange de ce risque, une rémunération.