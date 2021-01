En 2020, la majorité des gestionnaires de fonds ont fait mieux que le Bel20

L’an dernier, sur les 11 fonds qui investissent exclusivement en actions belges, neuf ont fait mieux que l’indice Bel20. Ce taux de réussite est bien plus élevé que dans les autres catégories d’investissement.

En 2020, AXA B Fund Equity Belgium fut le meilleur élève de la classe , avec une perte limitée à -0,5%. Jérôme Antonini, le gestionnaire du fonds, explique ce résultat par la sélection rigoureuse des actions. "L’an dernier, les actions défensives de qualité comme Sofina, Lotus Bakeries, WDP, UCB et Elia se sont particulièrement bien comportées. Au même moment, notre fonds était moins exposé aux valeurs cycliques et financières."

Avec un rendement négatif de -1,7%, le fonds Argenta-Actions Belges s’en tire relativement bien. "Nous avons clairement opté pour la qualité, en d’autres termes pour des entreprises rentables affichant un bilan sain et des perspectives de croissance. Et nous avons réussi à éviter les actions durement frappées par la crise comme Kinepolis ou les banques traditionnelles", précise Vincent Coppée, en charge de la gestion du fonds.

De l’autre côté du spectre, on trouve le fonds Ducal Equity Belgium, qui est géré à partir d’Anvers et de Luxembourg par Anphiko Asset Management. Le fonds, qui applique une approche "value", affiche une perte de 19,5%.