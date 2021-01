Forces combinées

Suite à la pandémie de Covid-19, plus de 400.000 marins sont bloqués en mer. Bon nombre d’entre eux ont travaillé pendant 17 mois consécutifs, soit bien plus que la norme légale de 11 mois. Plus de 400.000 autres attendent pour décharger leur navire, souvent avec un salaire réduit ou pas de salaire du tout. D’après la Chambre internationale de la marine marchande, le nombre de marins touchés atteindra bientôt plus d’un million de personnes si ce problème n’est pas résolu rapidement.