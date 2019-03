L'action chouchou des fonds est britannique

Et si je vous disais qu'en tant qu'investisseur, vous pouvez parier sur des affaires de justice. Inimaginable? À Wall Street, se développent des sociétés d'investissement dont la mission est de financer des procédures judiciaires. Elles proposent à un plaignant ou à un accusé de payer ses frais (avocats, experts, etc) en échange d'un pourcentage des indemnités en cas de victoire ou d'accord à l'amiable.

Une étude de Bank of America montre que chaque fonds détient davantage d'actions dans ces compagnies que leur poids réel dans les indices de référence. Et en Europe, la seule action dans ce cas est Burford Capital , cotée à la Bourse de Londres. "Burford est le leader incontesté du secteur", souligne Julian Cane, directeur des actions britanniques chez BMO Global Asset Management, qui investit dans cette action. "L’une des compétences clés de l’équipe de Burford consiste à déterminer quelles affaires juridiques méritent d’être poursuivies. Le nombre de litiges qu’elle finance est très sélectif et c’est ce qui a généré des rendements très élevés."

+1.500% en cinq ans

La société vaut aujourd'hui plus de 3,5 milliards de livres sterling (soit plus de 4 milliards d'euros) après avoir connu un parcours boursier impressionnant. Son action a bondi d'environ 1.500% en cinq ans! Et si l'on en croit les analystes qui la suivent, ce n'est pas fini. Plus de 85% d'entre recommandent aux investisseurs d'acheter cette valeur.