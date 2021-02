L’homme derrière votre fonds

À quel âge avez-vous réalisé votre premier investissement?

Qui est votre gestionnaire de fonds préféré?

Terry Smith, le gestionnaire du FundSmith Equity Fund. Sa philosophie d’investissement comprend une analyse fondamentale rigoureuse des entreprises et se focalise sur la qualité à long terme et une approche «no non-sense».

Quelle est la principale leçon que vous ayez apprise en tant que gestionnaire de fonds?

Pensez-vous qu’il soit possible de "timer" le marché?

Je le pensais quand j’étais jeune investisseur, mais j’ai compris que ce n’était pas possible. C’est très difficile et dangereux, même pour les plus expérimentés. Vous avez plus de chance de réussir en investissant à long terme dans des titres de qualité.