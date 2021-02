La durabilité des fonds bientôt plus transparente

Ces dernières années, l’Europe a élaboré un cadre juridique permettant de définir quelles activités sont durables et si un investissement répond aux principes ESG (Environnement, Société et Gouvernance). Le principal objectif consiste à limiter ce que l’on connaît sous l’appellation «green washing», en d’autres termes une technique par laquelle les maisons de fonds et autres investisseurs institutionnels se prétendent plus «verts» qu’ils ne le sont réellement.