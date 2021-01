Le marché britannique, paradis des stockpickers

Le Brexit n’a clairement pas été une bonne affaire pour les investisseurs en actions britanniques. Depuis l’annonce du vote en faveur de la sortie de l’Union européenne en juin 2016, l’indice FTSE 100 a progressé de moins de 10%, et figurait encore il y a quelques semaines sous le niveau du 23 juin 2016 . De même, les fonds exposés sur cette classe d’actifs affichent en moyenne une performance annualisée de 1% sur les trois derniers exercices.

Peu de fonds

Il convient tout d’abord de noter qu’il n’existe qu’une grosse dizaine de fonds en actions britanniques disponibles sur le marché belge. La moitié de ces produits est proposée par Columbia Threadneedle , qui est le seul à offrir, sur le marché belge, des fonds dont la stratégie est axée sur les petites ou moyennes capitalisations ou sur les actions à dividende britanniques . La plupart des produits proposent des expositions sur les grandes capitalisations, avec éventuellement une certaine flexibilité pour aller vers de plus petites valeurs , voire vers des sociétés situées en dehors du Royaume-Uni.

Investir dans les fonds en actions britanniques nécessite toutefois de prendre en compte l’évolution de la devise britannique sur le marché des changes . La plupart des produits disponibles pour le particulier belge sont en effet libellés en livre sterling. Alex Batten, gestionnaire de fonds monétaire chez Columbia Threadneedle, indique ainsi que " la livre risque d’être à nouveau l’une des devises les moins performantes durant les prochains mois , en raison des impacts conjugués du Brexit et des conséquences du Covid-19 (le télétravail) sur une économie basée sur les services".

La meilleure performance durant les trois dernières années est à mettre au crédit du fonds de BlackRock , qui propose un compartiment libellé en euro et une exposition davantage axée sur les valeurs de croissance avec un rapport cours/bénéfice des sociétés en portefeuille qui est significativement plus élevé que la moyenne des autres fonds.

Facteurs négatifs

Les fonds investissant dans les actions britanniques ont obtenu un rendement moyen en euros de 1% par an au cours des trois dernières années.

Le manque de considération pour les actions britanniques s’explique en grande partie par les incertitudes politiques de ces dernières années, mais la signature d’un accord de sortie avec l’Union européenne pourrait clarifier la situation. "Si la performance du marché britannique a été déplorable, nous estimons néanmoins qu’elle pourrait connaître une résurrection durant les prochains mois. La fenêtre d’opportunité pourrait rapidement se fermer ", souligne Richard Colwell, responsable des actions britanniques chez Columbia Threadneedle et gestionnaire de deux des six fonds repris dans le tableau. " C’est une opportunité comme il s’en présente une par décennie ."

"Les raisons pour rester à l’écart des actions britanniques ont été largement évoquées, et ont souvent empêché d’avoir une approche constructive sur la classe d’actifs", indique Sue Noffke, responsable des actions britanniques et gestionnaire de fonds chez Schroders. Pour autant, les prochains mois pourraient encore être difficiles au niveau économique, avec une croissance qui restera en berne et des fermetures d’entreprises qui resteront élevées.