Les 3 fonds préférés de Peter Bossaer (ABN Amro Private Banking)

Fonds d’actions

BMO

Responsible Global Equity Fund

Dans le secteur des actions durables mondiales, BMO Responsible Global Equity est l’un des fonds affichant le plus long historique et disposant de la plus grande équipe d’investissement en Europe. Le gestionnaire applique des critères de sélection très stricts et évite les entreprises laissant à désirer sur le plan des droits humains et du respect de l’environnement ou ayant des pratiques sociales inacceptables.

Sur le plan stratégique, le portefeuille est axé sur des entreprises en croissance d’excellente qualité et sur des thèmes à long terme qui transcendent les incertitudes macro-économiques à court terme. Ce fonds est particulièrement adapté aux investisseurs qui considèrent que la sélection stricte selon des critères de durabilité est aussi importante qu’un rendement financier attractif.