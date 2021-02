Les 3 fonds préférés

Fonds d’actions

BNP Paribas Disruptive Technology

Le fonds thématique BNP Paribas Disruptive Technology mise sur les évolutions technologiques ayant un impact sur notre société. Le fonds est géré par Pamela Hegarty, une gestionnaire très expérimentée, et son équipe. Il est très exposé aux secteurs et aux industries hautement technologiques comme la robotique, le cloud computing, l’intelligence artificielle , etc. Par ailleurs, le fonds ne se limite pas au secteur technologique, mais cherche aussi des entreprises innovantes dans des secteurs traditionnels comme les télécoms et les soins de santé . Un autre atout de cette stratégie est l’intégration de critères de durabilité . Ces dernières années, le fonds a affiché d’excellents rendements. Nous sommes convaincus que les entreprises les plus innovantes renforceront leurs avantages concurrentiels et continueront à mériter la confiance des gestionnaires.

Fonds d’actions

Comgest Growth Europe Plus

Comgest est un gestionnaire de patrimoine français qui se spécialise dans les actions défensives de qualité. Fin 2019, nous avons réalisé un premier investissement dans le fonds Comgest Growth Europe Plus. Nous avons été impressionnés par la qualité des analyses réalisées par l’équipe de gestion, ainsi que par la complémentarité et la longue expérience des membres de cette équipe. Comgest Growth Europe Plus est un fonds de pure conviction et comprend par conséquent un nombre limité de positions. De plus, il détient le label "Towards Sustainability" et répond à des critères de durabilité très stricts.