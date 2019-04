Les fonds d'épargne-pension pourront investir dans des infrastructures

Les fonds d’épargne-pension pourront bientôt loger une partie de leurs actifs dans des projets d’infrastructures et dans des actions non cotées.

Les fonds d’épargne-pension dans lesquels 1,6 million de Belges investissent vont pourront désormais placer jusqu’à 10% de leurs actifs dans des projets d’infrastructures et dans du private equity (actions non cotées). C’est le changement le plus frappant introduit par une proposition de loi qui vient d’être approuvée par la commission des Finances de la Chambre.