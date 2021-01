Les fonds les plus populaires en 2020

En 2020, malgré la crise du Covid-19, les investisseurs actifs amateurs de fonds ont surtout privilégié les actions. C’est ce qui ressort de la liste des fonds et trackers les plus vendus par les supermarchés de fonds.

La gamme de produits proposés par les quatre plus grands supermarchés de fonds du pays comprend des centaines de fonds de différents gestionnaires. Nous leur avons demandé quels étaient les fonds qui s’étaient le mieux vendus en 2020. Sur la base de ces listes, il apparaît clairement que les investisseurs actifs ne se sont pas laissé décourager par la crise du coronavirus. Qu’il s’agisse de fonds ou de trackers, les actions ont clairement eu les faveurs des investisseurs.

Les accents varient cependant selon les catégories de produits. Pour les trackers, les investisseurs ont opté pour un marché plus large, tandis que, pour les fonds, certains thèmes ou secteurs sortent du lot. Aperçu de quelques tendances.

Consommation

Le fonds Robeco, qui mise sur les besoins de consommation, se retrouve en tête de liste dans tous les supermarchés de fonds. Le fonds investit dans le monde entier dans des entreprises liées aux besoins des consommateurs, comme les principales plateformes digitales, les médias, les agences de voyages en ligne, les fabricants de produits de luxe et les grandes marques. "Le fonds mise sur les gagnants structurels de l’évolution de notre mode de consommation", explique Knut Huys de Deutsche Bank. "Si vous savez que la consommation représente 70% du PIB américain, vous comprenez qu’en achetant ce fonds, vous misez sur la reprise de l’économie", poursuit-il.

"Ceux qui souhaitaient miser sur la reprise économique post-crise du coronavirus se sont tournés vers le secteur de la consommation." Knut Huys Deutsche Bank

Le fonds, qui comptabilise plus de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, affiche un rendement de pas moins de 36% en 2020, ce qui est nettement mieux que la moyenne des fonds d’actions mondiaux.

La santé avant tout

Le deuxième thème le plus populaire au sein des portefeuilles d’investissement est la santé. La crise du coronavirus et la recherche d’un vaccin ont placé le secteur sous les projecteurs. De nombreux investisseurs ont trouvé dans le fonds BlackRock World HealthScience une façon de miser sur ce thème. Le fonds, qui gère plus de 10 milliards de dollars, affiche cependant un résultat plutôt modeste, à savoir un rendement (exprimé en euros) de 4,3%.

Technologie

La crise du coronavirus a donné un solide coup de pouce à la digitalisation de la société. Les valeurs technologiques, qui ont alimenté le rallye boursier de ces dernières années, en ont encore profité. Chez Keytrade, certains investisseurs ont cherché leur salut auprès du Fidelity Global Technology Fund, qui affiche un rendement de 32,2% en 2020. Ce n’est pas un hasard, avec la présence importante des actions FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google/Alphabet) dans le porteuille au cours de l’année.

Fonds flexibles

Dans les autres catégories, les investisseurs ont privilégié les fonds mixtes flexibles. Ces fonds investissent aussi bien dans des actions que des obligations, dont le pourcentage peut varier de 0 à 100%.

Le fonds R-Co Valor du gestionnaire français Rothschild & Co est un classique au sein de cette catégorie. Le gestionnaire a choisi une approche clairement dynamique pour son portefeuille. Ces dernières années, le pourcentage d’actions a toujours été supérieur à 75%.

Le fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities II jouit également d’une excellente réputation et fait partie depuis plusieurs années des fonds les plus populaires auprès de nos compatriotes. L’an dernier, le gestionnaire a également opté pour une stratégie dynamique, avec un pourcentage d’actions supérieur à 70%. Pour apporter une certaine protection à ses actionnaires, il a opté pour une position en or relativement importante.

Valeurs sûres

L’an dernier, le FundSmith Equity – géré par le légendaire Terry Smith – fut une fois de plus le fonds le plus vendu. Cette année encore, il caracole en tête de nombreux classements. En 2020, il a également fait mieux que l’indice mondial MSCI World, une prouesse atteinte chaque année depuis 2011. Avec des actifs gérés proches de 20 milliards d’euros, le gestionnaire s’en tient à sa stratégie axée sur l’achat d’actions de qualité à prix acceptable. Microsoft et PayPal font depuis longtemps partie du portefeuille et sont les deux principales positions du fonds.

Parmi les trackers, ceux répliquant l’indice d’actions MSCI World se sont le mieux vendus.

Trackers larges

Au niveau des trackers, les investisseurs ont clairement marqué leur préférence pour les marchés d’actions larges. Les trackers répliquant l’indice d’actions MSCI World se sont le mieux vendus. Les actions américaines (S&P500 et Nasdaq) et les actions de marchés émergents (MSCI Emerging Markets) se retrouvent aux premières places des classements. À souligner: les trackers d’actions belges se sont également vendus comme des petits pains, alors que, dans cette catégorie, les fonds gérés activement ont véritablement cartonné (lire en page 5).

Autre fait marquant, un tracker axé sur le secteur de l’eau se retrouve sur le podium chez Deutsche Bank. Chez Keytrade, un double "short tracker" sur l’indice français CAC40 – le Lyxor ETF-BX4 – a obtenu les faveurs des investisseurs. Ce tracker réagit de manière inverse par rapport au marché d’actions, avec un levier de 2. En d’autres termes, lorsque le CAC40 perd 10%, l’investisseur gagne environ 20%. Cet instrument est donc un bon moyen de se couvrir. Ce tracker fut peut-être surtout recherché comme protection en cette période de crise marquée par une forte volatilité boursière.