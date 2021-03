Les opérateurs boursiers réputés pour la régularité de leurs dividendes

Vous estimez que les opérateurs boursiers représentent une bonne opportunité pour les investisseurs. Pourquoi?

William Pang: "Lorsqu’il s’agit de sujets financiers, la une des journaux est souvent occupée par les banques et les assurances. Mais aujourd’hui, un sous-secteur également réputé pour la régularité de ses dividendes est en train de se développer: les opérateurs boursiers. Leurs bénéfices contrastent fortement avec la baisse enregistrée par le secteur financier au sens large, où les banques traditionnelles doivent faire face à des taux très bas et au ralentissement de l’économie mondiale. Ces dernières années, de nombreux opérateurs de bourses – dont le Nasdaq, le London Stock Exchange et le groupe Hong Kong Exchanges and Clearing – ont enregistré une forte hausse de leur cours. Ce sont des sociétés solides, intéressantes tant pour les portefeuilles axés sur la croissance que pour ceux axés sur les revenus. Par ailleurs, ces entreprises bénéficient de seuils d’accès élevés et de marges confortables, sont peu gourmandes en capitaux et disposent d’abondantes liquidités."