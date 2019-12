M&G Investments suspend un important fonds immobilier

Mais depuis plusieurs mois, ce fonds subit des retraits d'argent plus élevés que d'habitude (900 millions de livres, selon les sources du Financial Times). M&G Investments y voit un parallèle avec la période d'incertitude politique liée au Brexit et la crise du commerce au Royaume-Uni, qui pèse sur la valorisation des actifs. Il lui est devenu par conséquent difficile de céder des biens immobiliers commerciaux pour pouvoir faire face aux souhaits des investisseurs de se désengager du fonds.