Retour en grâce pour les fonds flexibles

À la suite de la crise de 2008, les fonds flexibles étaient rapidement devenus les placements préférés des investisseurs belges. Les stratégies les plus défensives (comme Carmignac Patrimoine ou Ethna-Aktiv) ont profité pendant plusieurs années de la compression des rendements obligataires pour dégager des performances attractives et attirer les investisseurs. Ces derniers se sont ensuite progressivement tournés vers des stratégies plus agressives (comme R-co Valor ou Flossbach von Storch Multiple Opportunities) lorsque les produits majoritairement obligataires ont commencé à peiner.