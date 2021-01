Revive lance un fonds immobilier

"Nous voulons miser sur l’immobilier résidentiel qui, comme en Allemagne et aux Pays-Bas, évolue de plus en plus vers un marché de la location", explique Nicolas Bearelle, un des fondateurs du fonds. "Les raisons qui expliquent ce changement sont la baisse de notre pouvoir d’achat et notre nouveau style de vie. À cause de la flexibilité grandissante exigée par le marché du travail, les citoyens ressentent moins le besoin d’être propriétaires de leur logement. Nous nous attendons à ce que le marché résidentiel se professionnalise de plus en plus."