Un avertissement de poids à Sipef

Même si ce fonds ne détenait, aux dernières nouvelles, qu’un peu plus d’1% des actions de l’entreprise belge, le CEO de Sipef, François Van Hoydonck, s’est fendu d’une lettre ouverte à Norges Bank Investment Management (NBIM). "Nous regrettons profondément cette décision, et le manque de consultation qui l’a précédée", écrit-il. Le CEO poursuit en affirmant que l’huile de palme est nécessaire pour nourrir la population mondiale et que sa production est certifiée RSPO. "Nous avons l’impression que NBIM a tourné le dos à tous les producteurs d’huile de palme, indépendamment de leur engagement et de leur performance", ajoute-t-il. Plutôt inhabituel, pour un CEO, de s’en prendre ainsi à un actionnaire qui s’en va.