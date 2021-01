Bilan Fonds | Les profils dynamiques ont redressé la tête

Objectif atteint

Et avec une performance moyenne de 2,7% durant les 12 derniers mois, cette catégorie de produits a de nouveau atteint ses objectifs de défense du patrimoine des investisseurs avec une prise de risque nettement plus modérée que par une exposition directe sur les marchés boursiers.

Alors que les fonds défensifs et prudents dominaient largement le classement à la fin juin, ce sont les fonds dynamiques et flexibles qui ont terminé l’exercice 2020 en trombe.

Hiérarchie bouleversée

Toutes les catégories de fonds mixtes ont très bien rebondi après un premier semestre très difficile, durant lequel les produits repris dans notre échantillon avaient reculé de 5,2% en moyenne. La hiérarchie a toutefois été très largement bouleversée depuis la fin du mois de juin . Alors que les fonds défensifs et prudents dominaient largement le classement à la fin juin, ce sont l es fonds dynamiques et flexibles qui ont terminé l’exercice 2020 en trombe , en ligne avec les performances explosives enregistrées sur certains segments des marchés boursiers.

Fonds prudents boudés

Pour la catégorie des fonds flexibles, les investisseurs ont continué de privilégier les produits plus dynamiques . Tous les fonds prudents (20 à 50% en actions) pour lesquels nous disposons de données ont ainsi vu leurs actifs sous gestion diminuer durant les 12 derniers mois, avec, par exemple, des baisses de 787 millions d’euros pour Invesco Pan European High Income et de 1,6 milliard d’euros pour DNCA Invest Eurose.

"Nous constatons d’importants mouvements en faveur des produits plus dynamiques et flexibles."

Dans la catégorie des fonds d’allocation modérée (typiquement entre 50 et 70% en actions), la situation est plus contrastée, la plupart des fonds ayant stabilisé leurs encours, en partie grâce à la remontée des cours durant le second semestre, à l’exception toutefois notable de Nordea 1 - Stable Return qui a vu ses pertes s’accentuer durant le second semestre, pour perdre au total plus de 2 milliards d’euros sur l’année.