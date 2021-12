Voici une sélection des meilleurs trackers qui répliquent l'indice Nasdaq 100 des plus grands valeurs technologiques cotées à Wall Street.

Depuis le début de l’année, les 100 plus grandes actions du Nasdaq, la bourse des valeurs technologiques, ont déjà progressé de plus de 25%. En Europe également, on trouve des trackers répliquant l’indice Nasdaq 100 .