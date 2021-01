Les 3 fonds préférés de...

Fonds d’actions

Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund

Ce fonds concentré (qui comprend de 50 à 75 positions) s’appuie sur la sélection d’entreprises de qualité qui se négocient à une valorisation intéressante. Le gestionnaire choisit des pays et des thèmes d’investissement offrant des perspectives de croissance durable . Les thèmes dominants sont la 5G, les centres de données, la fintech, l’internet des objets, les soins de santé et la logistique . Les actions sélectionnées doivent par ailleurs répondre à des critères de durabilité très stricts."

Fonds obligataire

Candriam Sustainable Bond Global High Yield

Si on le compare à ses homologues, le fonds a bien résisté à la baisse de mars dernier et a réussi à revenir dans le vert trois mois après la correction. Le fonds investit aujourd’hui principalement dans des obligations américaines. Selon nous, la couverture du risque de change est, vu la poursuite possible de la baisse du dollar, un argument positif de plus pour 2021."