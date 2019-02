3 questions à Marcus Morris-Eyton

Je suis assez positif en fait en ce qui concerne l’économie et les Bourses. Nous ne nous attendons pas à une récession mondiale en 2019. Bien entendu, nous constatons que la croissance a globalement tendance à se tasser, mais elle se maintient malgré tout presque partout, ce qui est positif.

En ce qui concerne les Bourses, je pense que de nombreux facteurs sont déjà intégrés dans les cours. Les valorisations indiquent que les investisseurs ont pris en compte la possibilité d’une récession, ce qui rend les actions relativement bon marché. On observe également que les entreprises cotées remontent dès qu’elles annoncent des chiffres pas trop mauvais. Les actions européennes sont particulièrement bon marché, par comparaison aux valeurs américaines. Sans oublier que les actions anglaises ont nettement baissé à cause de la menace d’un Brexit dur. Si le Brexit a finalement lieu de manière "ordonnée", ces actions remonteront certainement.

Nous nous intéressons surtout aux entreprises performantes dans toutes les phases du cycle économique. C’est le cas de SAP, vu que ses clients s’engagent sur de longues périodes. Par ailleurs, nous estimons que la société peut également se développer dans la vente croisée, en proposant par exemple à ses nouveaux clients des systèmes de gestion des RH et d’autres services. Par ailleurs, la valorisation de SAP est très intéressante comparée aux actions technologiques américaines.

Nous détenons depuis longtemps AB InBev en portefeuille. Nous comptons la conserver, mais nous avons malgré tout réduit notre position, parce que nous pensons que le groupe aura du mal à imposer sa culture d’économies des coûts face à la culture de qualité de SAB Miller. Je trouve Melexis très intéressante par ailleurs. Sa forte position sur le marché est un avantage certain, mais la structure de l’entreprise est singulière. (Il fait allusion au fait que le couple Françoise Chombar et Rudi De Winter sont respectivement CEO de Melexis et de son fournisseur X-Fab, NDLR).